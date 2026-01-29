Toyota plus que jamais premier constructeur mondial
Publié le 29 janvier 2026
Pour la sixième année consécutive, le groupe Toyota est le premier constructeur mondial. Le nippon creuse même l'écart avec son dauphin, le groupe Volkswagen.
Le constructeur Toyota, avec ses filiales Daihatsu et Hino Motors, a vendu 11,322 millions de véhicules sur la planète en 2025, en hausse de 4,6 %. De quoi prendre ses distances avec Volkswagen Group qui totalise 8,98 millions de véhicules sur la même période (-0,5 %).
La performance du nippon est remarquable d'autant qu'il a dû faire face à une stagnation de ses ventes en Chine (1,78 million ; +0,2 %), un marché crucial, face à la concurrence accélérée de constructeurs chinois. La région Asie totalise ainsi 3,28 millions de ventes. L'Europe a également apporté son écot avec 1,18 million d'unités, établissant au passage un nouveau record sur le continent.
En revanche, le bilan est bien meilleur aux États-Unis avec une croissance de 8 %. Malgré l’épisode des droits de douane. Toyota réalise presque un quart de ses ventes aux États-Unis avec 2,52 millions de véhicules écoulés dans le pays, dont 1,39 million produits sur place dans l'une de ses onze usines américaines. Des usines dont la production a grimpé de 10 % en 2025, grâce notamment au regain de popularité des véhicules hybrides.
Pour autant, pour continuer à exporter à des conditions compétitives vers les États-Unis, les constructeurs japonais ont dû casser leurs prix. Toyota estimait, début novembre 2025, à huit milliards d'euros l'impact des taxes douanières américaines sur son bénéfice d'exploitation annuel.
Le seul bémol du bilan de Toyota, avec notre regard d'Européen, est la vente de modèles électriques. En effet, le nippon n'a écoulé que 199 137 véhicules électriques dans le monde. Bien que ce chiffre soit en hausse de 42 %, cela ne représente que 1,75 % de ses ventes mondiales.
