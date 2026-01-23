Le groupe Volkswagen passe sous les neuf millions de livraisons en 2025

Les livraisons mondiales du groupe Volkswagen ont reculé de 0,5 % en 2025. Conséquence, elles passent sous la barre symbolique des neuf millions d’unités. Les modèles électriques ont pour leur part bondi de 32 % et se rapprochent du million.

La Volkswagen ID.4 a été le modèle électrique le plus livré en 2025 au niveau du groupe VW. ©Volkswagen

"Dans un environnement de marché difficile, Volkswagen Group peut se prévaloir d'un solide exercice 2025", se félicite Olivier Blume, directeur général du groupe allemand. L’an passé, les livraisons mondiales du constructeur ont accusé un repli de seulement 0,5 %, suffisant toutefois pour le faire passer sous la barre symbolique des neuf millions d’unités.

Toutes marques cumulées, VW Group a livré 8,98 millions de véhicules, contre 9,03 millions en 2024. Les progressions affichées en Europe (+4,5 %) et en Amérique du Sud (+11,6 %) n’ont pas été suffisantes pour compenser le net recul en Amérique du Nord (-10,4 %) et en Chine (-8 %).

983 100 électriques

Selon Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi du groupe en charge des ventes, "l'intensification de la concurrence en Chine, les droits de douane à l'importation et la fin du bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques aux États-Unis ont eu une incidence négative sur l'activité. En Europe, nous renforçons notre position en dépit de l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché."

L’un des principaux motifs de satisfaction en 2025 est la montée en puissance des modèles électriques. Ils ont gagné 32 % à l’échelle mondiale, à 983 100 unités, avec une pointe à +66 % en Europe. Cinq modèles du groupe figurent dans le top 10 des véhicules électriques les plus vendus sur le Vieux Continent.

Le duo Volkswagen ID.4/ID.5 a été le plus en vue en 2025 avec 163 400 exemplaires immatriculés. Vient ensuite l’ID.3 avec 117 700 unités et la Skoda Elroq avec 95 300 unités. L’année 2026 s’annonce prometteuse puisque les modèles électriques représentent 22 % du carnet de commandes mondial du groupe.

Plus de 20 nouveautés en 2026

Les véhicules hybrides rechargeables ont eux aussi tenu le rythme avec des livraisons en hausse de 58 %. Ce sont 428 000 PHEV qui ont été immatriculés. Le groupe VW attribue cette montée en régime à la nouvelle génération de véhicules pouvant atteindre une autonomie de 143 km en tout électrique.

"En 2026, annonce Oliver Blume, nous intensifierons notre offensive commerciale avec le lancement de plus de 20 nouveaux modèles. Ainsi, nous lancerons de nombreux modèles novateurs en Chine et dévoilerons notre gamme de citadines Electric Urban Car Family". Il fait ici allusion à la future VW ID.Polo ou encore à la Cupra Raval.