Volkswagen : Gwénael Guégan succède à François Bacquet au sein de Mobility Solutions

Publié le 9 avril 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ < 1 min de lecture

Depuis vingt ans chez Volkswagen, Gwénael Guégan a été promu au poste de chef du département marketing et performance de la filiale Mobility Solutions. Son périmètre comprend les flottes et les véhicules d'occasion. Il prend la suite de François Bacquet qui a été nommé responsable du département presse et communication du groupe.

Gwénael Guégan a été officialisé par Volkswagen comme chef du département marketing et performance de la filiale Mobility Solutions. ©DR

Le nom de celui qui pilotera le marketing et la performance au sein de la filiale Mobility Solutions de Volkswagen Group France est désormais connu. Depuis le 1er mars 2026, la fonction dont le périmètre couvre les ventes aux flottes et les véhicules d'occasion est assurée par Gwénael Guégan. Il succède ainsi à François Bacquet qui avait été nommé, au début de l'année 2026, chef du département presse et communication du groupe. Gwénael Guégan rejoint donc l'équipe supervisée par Lahouari Bennaoum, le patron de la division Mobility Solutions dans le pays. Ana Theresa Borsari prend les commandes du VO de Stellantis en Europe Gwénael Guégan assurait précédemment un rôle de chef de région pour Volkswagen. Il avait alors en charge la moitié du territoire hexagonal. Diplômé d’un master II en gestion et logistique d'approvisionnement, il fait valoir près de vingt ans d’expérience au sein de Volkswagen Group France. Par le passé, il a exercé des responsabilités variées dans le domaine de la vente, de l’après-vente, des services et de la logistique. Son parcours l’a également conduit à occuper des fonctions clés de pilotage commercial et de performance réseau.

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