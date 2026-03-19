Ana Theresa Borsari prend les commandes du VO de Stellantis en Europe

Stellantis a trouvé son nouveau visage pour les voitures d'occasion en Europe. Le constructeur automobile a officialisé la nomination d'Ana Theresa Borsari à la direction de la division en charge de la recommercialisation des véhicules. Elle succède ainsi à James Weston, qui a décidé de quitter l’entreprise pour raisons personnelles.

Ana Theresa Borsari connaît l'univers des voitures d'occasion puisqu'elle dirigeait, au cours des deux dernières années, les équipes de ventes et des opérations attachées à ces produits. Diplômée de l'université de São Paulo, elle fait valoir une expérience de trente ans – sans discontinuité – au sein de l'environnement PSA Peugeot Citroën puis de Stellantis.

Ana Theresa prend désormais les rênes d’une activité stratégique pour le groupe et son réseau de distribution. Elle aura pour mission principale d'assurer le plein déploiement de Spoticar et de toutes ses composantes, dont la plateforme BtoB Spoticar Trade, à travers le continent.

"Je suis convaincue qu’en nous appuyant sur le travail déjà réalisé par mes prédécesseurs et en tirant parti de ma propre expérience, nous serons en mesure d’aider notre réseau à augmenter significativement nos ventes dans chaque pays où Spoticar et Spoticar Trade sont présents", a-t-elle commenté par voie de communiqué.

À ce jour, le label Spoticar a été déployé dans plus de 3 000 concessions et agences agréées en Europe. En 2025, plus de 35 millions d'internautes ont consulté les listes de voitures d'occasion visibles sur les sites internet nationaux de la marque commerciale VO de Stellantis.