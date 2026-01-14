Toyota France veut relancer la machine

Alors que Toyota Europe a établi un record de ventes en 2025, avec près de 1,23 million d'unités écoulées, le bilan de la filiale française est plus contrasté mais demeure parmi les bons exercices. Le nippon peut notamment se réjouir d'une progression de 30,5 % sur le marché du VUL.

Les immatriculations VP de Toyota France ont reculé de 13,7 % en 2025, avec 110 071 unités. ©Toyota

Avec 1 229 038 véhicules vendus en Europe en 2025, le groupe Toyota a battu un nouveau record. La marque Toyota totalise 1 143 963 ventes de voitures particulières auxquelles s'ajoutent 158 270 Toyota Professional (VUL) et 85 075 Lexus.

Le bilan 2025 en France ne permet pas d'afficher un record, mais le constructeur souligne qu'il s'agit de la deuxième meilleure année du groupe dans l'Hexagone. Il totalise 132 490 immatriculations en additionnant les Toyota VP (110 071 ; -13,7 %), VU (16 269 ; +30,5 %) et Lexus (6 150 ; -14,6 %).

"Dans un marché automobile français historiquement bas en 2025, le groupe Toyota France a confirmé ses solides positions en VP, augmenté de façon spectaculaire ses ventes de VU (part de marché Toyota VP+VU de 6,6 %, NDLR), et posé les bases d’un développement prometteur pour les prochaines années", a indiqué Florian Aragon, PDG du groupe Toyota France, dans un communiqué.

Les Yaris (-4,6 %) et Yaris Cross (-5 %) ont été les modèles les plus vendus, le C-HR (-8,2 %) venant compléter le podium. La performance globale de Toyota doit beaucoup aux VUL avec des immatriculations en hausse de 30,5 %, à 16 269 unités.

Quant à Lexus, l'activité a incontestablement été tirée par le LBX dont les immatriculations ont bondi de 37 % en 2025, à 3 141 unités. Le modèle a représenté 51 % des ventes de la marque premium.

À l'offensive en 2026

Pour l'année qui s'ouvre, Toyota ne manque pas d'ambition. "En 2026, Toyota et Lexus seront à l’offensive, notamment grâce aux nombreux nouveaux modèles présentés l’année dernière : Toyota C-HR+, Aygo X Hybride, RAV4 et bZ4X ainsi que Lexus RZ et ES", précise Florian Aragon.

De quoi encore développer les ventes hybrides mais aussi gagner du terrain sur l'électrique car le président le rappelle : "Toyota continue d’investir dans l’électrique en Europe comme en témoigne l’annonce faite en 2025 de la production à venir d’un nouveau véhicule 100 % électrique ainsi que la construction d’une nouvelle installation d’assemblage de batteries à l’usine Toyota de Kolin en République tchèque."

Si Toyota est incontestable sur le full hybrid, avec 89 096 VP équipés de cette technologie, le nippon a encore du chemin à faire sur l'électrique. En effet, la marque Toyota totalise seulement 1 263 véhicules à batterie immatriculés en 2025 (-42 %). C'est pire pour Lexus, avec seulement 54 unités électriques (-3,6 %).