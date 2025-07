Le top 10 des distributeurs Toyota et Lexus en France

Le réseau du constructeur japonais a connu une très bonne année 2024. Si la rentabilité a baissé, le chiffre moyen des concessionons a néanmoins augmenté pendant cette période. Surtout les immatriculations, en forte hausse, ont permis d'assurer du trafic dans les concessions.

Le réseau Toyota a enregistré une rentabilité de 1,4 %, la meilleure rentabilité pour une marque généraliste. ©Journal de l'Automobile

Alors que le marché a glissé de 3,2 % en 2024, Toyota est en pleine forme avec une progression de 18,1 % et une part de marché 7,4 %. Le japonais se positionne ainsi comme la quatrième marque la plus vendue en France, devant Citroën. D'excellents résultats dus à la Yaris (+21,6 %) ainsi qu'à la C-HR deuxième du nom qui connait un très beau démarrage. A part la Camry qui ralentit de 0,5 %, pas un seul modèle de la gamme est dans le rouge.

Dans ce contexte très positif, le réseau a le sourire. Si la rentabilité a baissé d'un point par rapport à 2023, elle reste encore très satisfaisant, à 1,4 %. Il s'agit de la meilleure rentabilité pour un constructeur généraliste.

Surtout, 82 % du réseau affiche une rentabilité poisitive, une excellente performance par rapport à la concurrence. Selon le constructeur, le chiffre d'affaires moyen d'une concession Toyota s'élève à 39,62 millions d'euros, soit une progression de 13 %

Le top 10 représente 66,2 % des ventes Toyota

Dans le classement des dix premiers groupes de distribution qui ont commercialisé à eux-seuls 66,2 %, pas beaucoup de changement par rapport à l'année précédente. Le groupe GCA reste l'incontestable numéro un des patenaires de Toyota en France. Avec 21 852 immatriculations, en progression de 27 %, il représente à lui seul 17,4 % des ventes totales de la marque japonaise.

En deuxième position se trouve un autre distributeur de la côte ouest, le vendéen RCM. Il a mis à la route 15 214 Toyota, en hausse de 21,9 %. Performance encore supérieure pour le troisième du podium, le parisien Team Colin qui engrange 10 703 immatriculations (+31,8 %).

Autospehere et Maurin dans le top 5

Pour rester dans le top 5, Autosphere (Emil Frey) a comptabilisé de son côté 8 035 immatriculations, aussi en progression. Quant au groupe Maurin, il a immatriculé 6 125 voitures.

En 2024, le réseau était composé de 327 points de vente détenus par 42 investisseurs, soit un indice de concentration de 7,8, un niveau proche de celui de Citroën. Tesla mis à part, et après Renaul-Dacia, il s'agit du réseau le plus concentré de France.

Lexus également en forme

Chez Lexus, les résultats sont également très bons. La marque a écoulé 7 203 voitures, en hausse de 26,9 %. Les ventes du LBX ont apporté de l'ai frais au réseau : elles représentent à elle seule 31,8 % des immatriculations de Lexus.

Dans le classement, on retrouve sensiblement les mêmes acteurs, avec néanmoins des positions un peu différentes en fonction de leur lieu de couverture. Ainsi, le groupe Colin, principalement implanté en région parisienne, est le premier distributeur de France avec 1 140 immatriculations, suivi par GCA (1 086) et plus loin derrière, Autosphere (594).

Fixée à 0,6 %, la rentabilité a glissé de 0,3 point, mais reste bien suspérieure à ce que le réseau avait connu en 2021 et 2020, années noires pour la marque premium.