Essai Toyota RAV4 : taillé pour durer

Véhicule le plus vendu dans le monde en 2025, le Toyota RAV4 fait son grand retour pour une sixième génération. Comme son prédécesseur, le best-seller du constructeur nippon est disponible en versions hybride et hybride rechargeable. Sur cette dernière, l’autonomie électrique progresse pour atteindre jusqu’à 137 kilomètres.

Le RAV4 hybride débute à 46 450 euros (+1 160 euros de malus), tandis que sa version hybride rechargeable débute à 54 450 euros, auxquels il faut ajouter 4 220 euros de malus au poids. ©Toyota

Lancé en 1994, le Toyota RAV4 est aujourd’hui considéré comme un succès planétaire, avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus dans 180 pays, dont 2,5 millions rien qu’en Europe. En 2025, le SUV nippon a d’ailleurs franchi un nouveau cap, en devenant pour la première fois la voiture la plus vendue dans le monde.

Mais l’actuelle génération du Toyota RAV4, présentée fin 2018 et restylée en 2022, arrive en fin de vie. Et cela se ressent au niveau des ventes, notamment sur le marché français. Le modèle du constructeur nippon a en effet vu ses mises à la route chuter de 27,6 %, à 6 218 unités.

Pour relancer son best-seller, Toyota a donc présenté la sixième génération du RAV4, toujours disponible en motorisations hybride et hybride rechargeable. Si la première est déjà disponible en France, le RAV4 PHEV en transmission intégrale sera disponible à la commande en avril 2026, tandis que sa déclinaison deux roues motrices arrivera plus tardivement, en septembre prochain.

Toujours aussi robuste et spacieux

La sixième génération du RAV4 arbore un nouveau design extérieur robuste, tout en conservant des dimensions proches de celles de son prédécesseur. Le SUV reprend les codes stylistiques des dernières productions de Toyota, avec notamment une face avant similaire à celle que l’on a pu récemment voir sur le C-HR+, par exemple. La face arrière reste quant à elle dans l’esprit de son prédécesseur.

Cette sensation de robustesse et de solidité se poursuit également à l’intérieur du véhicule, où l’on retrouve des lignes très géométriques et très carrées. En revanche, comme sur la génération actuelle, de nombreux éléments en plastique, pas toujours de très bonne qualité, restent encore présents dans l’habitacle.

Cependant, le RAV4 peut se vanter d’offrir une vraie sensation d’espace à ses occupants. À l’arrière, il offre ainsi une très bonne garde au toit, ainsi que beaucoup de place au niveau des genoux, d’autant que les passagers peuvent aussi glisser leurs pieds sous le fauteuil avant. En ce qui concerne le volume de coffre, celui-ci oscille de 446 à 514 l, selon la motorisation choisie.

Enfin, le nouveau modèle marque le lancement du tout dernier système multimédia de Toyota. Une meilleure qualité d’information est ainsi offerte grâce à des visuels clairs sur le combiné d'instruments de 12,3 pouces du conducteur, mais aussi sur l’écran central de 12,9 pouces, conçu spécifiquement pour les clients européens.

Attention au malus salé sur le PHEV

Comme son prédécesseur, le nouveau RAV4 sera disponible en motorisations hybride et hybride rechargeable. La première des deux développe une puissance cumulée de 194 ch en transmission intégrale, tandis que sa version traction affiche 185 ch. Toyota annonce ici une consommation pouvant descendre à 4,9 l/100 km, selon la configuration choisie.

Mais le grand changement de cette sixième génération se situe surtout au niveau du PHEV. Le RAV4 hybride rechargeable est en effet disponible en version traction avant de 272 ch, une configuration jusqu’alors réservée à la motorisation hybride. En quatre roues motrices, il développe une puissance totale de 309 ch, permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes seulement.

L’autonomie électrique du RAV4 PHEV progresse également grâce à une hausse de 30 % de la capacité de la batterie par rapport à la génération précédente, qui atteint désormais 22,7 kWh. De quoi permettre au SUV hybride rechargeable de parcourir jusqu’à 137 km entre deux recharges. Cette autonomie améliorée lui permet donc de bénéficier de l’abattement de 200 kg du malus au poids, sachant que le modèle pèse environ 1 900 kg.

En revanche, même avec l’abattement, le malus au poids restera salé, faisant grimper la facture de 4 220 euros. Toyota France compte ainsi faire seulement 25 % de ses immatriculations en PHEV. Pour le RAV4 hybride, il sera de 1 010 euros, auquel il faudra aussi ajouter le malus CO2 de 150 euros.

Disponible en cinq niveaux de finition, Dynamic, Dynamic Business, Graphic, Lounge et GR Sport, le Toyota RAV4 affiche un ticket d’entrée de 46 450 euros (hors malus) pour les versions hybrides. Les tarifs de l’hybride rechargeable débutent quant à eux à partir de 54 450 euros (hors malus).