Toyota va produire un véhicule électrique en Europe
Publié le 3 septembre 2025
L'offensive électrique de Toyota passera aussi par la production de véhicules à batterie en Europe. En effet, le constructeur numéro un mondial vient d'annoncer qu'il allait fabriquer un premier modèle dans son usine de République tchèque.
"Le nouveau véhicule électrique, le premier à être produit dans l'une des usines européennes de Toyota, constitue une étape importante pour l'entreprise", souligne le constructeur dans un communiqué.
680 millions d'euros investis
Pour cela, Toyota va agrandir son usine de Kolin, la faisant passer de 152 000 à 173 000 m2. De quoi accueillir un nouveau bâtiment pour la fabrication de batteries, mais aussi un nouvel atelier de peinture et de soudure.
Pour l'heure, le site produit des Aygo X et Yaris hybrides avec une capacité annuelle de 220 000 unités. L'arrivée du modèle électrique va augmenter cette capacité mais aussi la flexibilité du site.
Toyota annonce un investissement global de 680 millions d'euros, dont 64 proviennent du gouvernement tchèque. Toyota rappelle que cela porte ses investissements à Kolin à 1,32 milliard d'euros depuis 2002.
Cette usine de Kolin est, depuis 2021, la seule propriété de Toyota. Ouverte depuis 2002, elle a fabriqué plus de 4,5 millions d'unités, dont des Peugeot 107/108 et Citroën C1 à l'époque où le nippon était en JV avec PSA sur cette usine.
Rappelons que Toyota va lancer six modèles électriques en Europe d'ici 2026. Le SUV bZ4X, déjà dans les showrooms, sera bientôt suivi par le C-HR+ puis le bZ4X Touring, au premier trimestre 2026, et l'Urban Cruiser, jumeau technique du Suzuki e-Vitara fabriqué en Inde.
Le célèbre pick-up Hilux devrait également connaître une déclinaison électrique, comme le non moins mythique Land Cruiser.
