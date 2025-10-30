Stellantis remonte la pente au troisième trimestre 2025

Le groupe dirigé par Antonio Filosa a vu son chiffre d’affaires augmenter de 13 % au troisième trimestre 2025, à 37,2 milliards d’euros. Les livraisons de Stellantis ont connu la même progression (13 %), pour s’établir à 1,3 million d'unités, portées principalement par la bonne performance du marché nord-américain.

Le groupe Stellantis a vu ses revenus et ses livraisons augmenter au troisième trimestre 2025, notamment grâce aux États-Unis. ©AdobeStock-Mike Dot

Stellantis renoue avec la croissance au troisième trimestre 2025. Après avoir accusé une perte nette de 2,3 milliards d’euros au premier semestre, ainsi qu’une baisse de 13 % de son chiffre d’affaires, le groupe automobile dirigé par Antonio Filosa a retrouvé des couleurs entre juillet et septembre 2025.

En effet, Stellantis a vu ses revenus augmenter de 13 % au troisième trimestre 2025, à 37,2 milliards d’euros, portés par la croissance dans quasiment toutes les régions, à l'exception de l'Amérique du Sud. Le groupe a donc réitéré ses prévisions financières pour le second semestre 2025, et mise, entre autres, sur "une amélioration continue du chiffre d’affaires".

"Alors que nous continuons à mettre en œuvre d’importants changements stratégiques afin d’offrir à nos clients une plus grande liberté de choix, nous avons constaté des progrès séquentiels et une solide performance en glissement annuel au troisième trimestre, marquée par le retour de la croissance du chiffre d’affaires. C’est encourageant et nous continuons à construire sur ces gains", a réagi Antonio Filosa.

Des livraisons de véhicules en hausse grâce aux États-Unis

À l’instar du chiffre d’affaires, les livraisons de véhicules du groupe Stellantis ont également augmenté de 13 % au troisième trimestre 2025, pour s’établir à 1,3 million d’unités, soit 152 000 de plus qu’il y a un an.

"La majeure partie de cette augmentation étant due à une amélioration de 35 % en Amérique du Nord reflétant les avantages du retour à une gestion de stocks normalisée, par rapport à l’année précédente au cours de laquelle un effort majeur de réduction des stocks des concessionnaires américains avait temporairement réduit la production", explique Stellantis dans un communiqué.

Si l’on se concentre uniquement sur les États-Unis, la dynamique des ventes s’est améliorée de 6 % au troisième trimestre 2025. La part de marché du constructeur dans ce pays, avec ses marques Jeep, RAM, Dodge et Chrysler, a atteint 8,7 % en septembre, la plus élevée depuis 15 mois.

Pour rappel, Stellantis a dévoilé en octobre un programme d’investissement stratégique de 13 milliards de dollars pour les quatre prochaines années afin d’étendre sa présence aux États-Unis et d’augmenter la production annuelle de véhicules finis de 50 % par rapport aux niveaux actuels. Il s’agit de l’investissement américain le plus important en 100 ans d’histoire de l’entreprise, et il comprendra le lancement de cinq nouveaux véhicules et la création de plus de 5 000 emplois.

"Nous prenons des mesures décisives pour aligner les ressources, les programmes et les plans de Stellantis afin de soutenir une croissance rentable à long terme, dont l’investissement de 13 milliards de dollars récemment annoncé aux États-Unis", a précisé Antonio Filosa, suite à l'annonce des résultats de Stellantis.