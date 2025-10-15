L’investissement colossal de Stellantis aux États-Unis

Un plan d’investissement de 13 milliards de dollars sur les quatre prochaines années va être consenti par Stellantis pour intensifier ses activités aux États-Unis. Le groupe va renforcer son tissu industriel local et accélérer le lancement de nouveaux modèles.

Antonio Filosa annonce un investissement de 13 milliards de dollars aux États-Unis. ©Stellantis

Treize milliards de dollars sur quatre ans. Voici l’investissement majeur que Stellantis va consentir aux États-Unis. "Ce plan d’investissement va soutenir notre croissance, renforcer notre présence industrielle et créer davantage d’emplois dans les États où nous sommes implantés", prévient Antonio Filosa, directeur général du groupe et directeur des opérations pour l’Amérique du Nord.

Quatre points majeurs ressortent de cette annonce. Le constructeur prévoit tout d’abord d’augmenter de 50 % sa production aux États-Unis. En découleront le lancement de cinq nouveaux modèles sur des segments qualifiés de stratégiques, la mise à jour de 19 produits et le recrutement de 5 000 salariés pour les usines de l’Illinois, de l’Ohio, du Michigan et de l’Indiana.

Relance de l'usine de Belvidere

Stellantis prévoit, entre autres, de relancer l'usine de Belvidere (Illinois) qui avait été un gros point de frictions lors des tractations sur l'accord social chez les trois grands constructeurs américains en 2023.

Le site va bénéficier d’un investissement de plus de 600 millions de dollars pour y produire des Jeep Cherokee et Compass. Le démarrage de la production interviendra en 2027 et devrait permettre, selon le groupe, la création d’environ 3 300 nouveaux emplois.

Dans l’Ohio, sur le site de Toledo, l’investissement avoisinera les 400 millions de dollars pour réaliser l’assemblage d’un tout nouveau pick-up de taille moyenne, aux côtés des Jeep Wrangler et Gladiator.

L’usine Warren Trucks Assembly, dans le Michigan, va de son côté produire, à partir de 2028, un nouveau grand SUV décliné en thermique et en électrique à prolongateur d’autonomie.

"Priorité de mon mandat"

Toujours dans le Michigan, 130 millions de dollars seront investis dans le Detroit Assembly Complex - Jefferson pour préparer la production de la nouvelle génération du Dodge Durango. Le lancement est prévu pour 2029. Enfin, dans l’Indiana, à Kokomo, Stellantis prévoit de produire son tout nouveau moteur quatre cylindres GMET4 EVO dès 2026.

"Accélérer la croissance aux États-Unis a été une de mes priorités depuis le début de mon mandat, confie Antonio Filosa. Le succès en Amérique n’est pas seulement une bonne chose pour Stellantis aux États-Unis, il nous rend plus forts partout."

À ce jour, Stellantis détient 34 sites industriels aux États-Unis, répartis dans 14 États. Ces activités mobilisent plus de 48 000 salariés.