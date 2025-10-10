Les livraisons mondiales de Stellantis repartent de l’avant

Stellantis annonce avoir livré 1,3 million de véhicules dans le monde au troisième trimestre 2025, un volume en progression de 13 % par rapport au T3 2024. Ce regain d’activité est surtout palpable en Amérique du Nord.

Les livraisons du groupe Stellantis ont bondi de 13 % au T3 2025, principalement grâce à l'Amérique du Nord. ©Stellantis

La politique de relance d’Antonio Filosa commencerait-elle à porter ses fruits ? Les premiers indicateurs communiqués par Stellantis laissent à penser que c’est bel et bien le cas.

Au cours du troisième trimestre 2025, le constructeur franco-italo-américain a livré 1,3 million de véhicules dans le monde "aux concessionnaires, aux distributeurs ou directement par la société aux clients particuliers et aux flottes", précise-t-il dans un communiqué.

Ce volume est supérieur de 13 % à celui enregistré un an plus tôt. Au T3 2024, Stellantis n’avait livré que 1,15 million de véhicules. "La majeure partie de cette augmentation est due à l'Amérique du Nord, soutenue également par une croissance des facturations en Europe élargie et au Moyen-Orient et en Afrique", souligne le groupe.

Les livraisons en Amérique du Nord ont en effet bondi de 35 %, à 403 000 unités. Stellantis précise au passage que les premières facturations du Ram 1500 à moteur V8 débutent. Et d’ajouter que "cette amélioration significative reflète principalement les avantages d’un retour à une gestion normalisée des stocks, contrairement aux mesures de réduction de l’année précédente, qui avaient temporairement réduit la production."

Rebond modeste en Europe

En Europe, le rebond est plus modeste. Les livraisons ont gagné 8 % avec 534 000 véhicules. "Cette croissance, commente le groupe, est principalement due au démarrage de la production de quatre modèles du segment B récemment introduits sur la plateforme «Smart Car», Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Opel Frontera et Fiat Grande Panda."

En revanche, Stellantis a dû composer avec une baisse des facturations pour ses véhicules utilitaires légers ainsi qu’un ralentissement d’activité dans "certains pays à fort volume". Signe que le retour de la croissance reste fragile.

Les livraisons ont ensuite gagné 21 % au Moyen-Orient et en Afrique, en raison "principalement des augmentations en Algérie, où la production locale de véhicules Fiat s'est élargie, ainsi que des progrès en Turquie et en Égypte".

À rebours des autres grandes régions, l’Amérique du Sud a pour sa part enregistré un recul de 3 % de ses livraisons. Stellantis met cette baisse sur le compte d’une base de comparaison exceptionnellement élevée au troisième trimestre 2024.