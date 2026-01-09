Stellantis : la production automobile italienne au plus bas depuis plus de 50 ans

La production de véhicules Stellantis en Italie a chuté de 20 % en 2025, atteignant son plus bas niveau depuis 1971. En cause : une demande européenne atone, des lancements tardifs et une concurrence accrue, malgré quelques signaux encourageants en fin d’année.

Le lancement de la version hybride de la Fiat 500, citadine produite à l’usine de Mirafiori, a limité la casse. ©Stellantis-Fiat

La nouvelle ne devrait pas plaire au gouvernement italien. Le syndicat Fim-Cisl a fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir de l’industrie automobile nationale. Selon les chiffres donnés par l’organisme, relayés par l’agence de presse Reuters, la production de véhicules Stellantis en Italie s’est effondrée de 20 % en glissement annuel en 2025, à 379 709 véhicules.

Un nombre bien éloigné du million d’unités produites par an voulu par le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni en 2023. Un résultat d’autant plus inquiétant qu’il s’agit ni plus ni moins du niveau de production le plus bas depuis 1971.

Si l’on se concentre sur la production de voitures particulières, le constat est encore plus alarmant. Celle-ci a chuté de 25 % en glissement annuel, à 213 706 unités, son plus bas niveau depuis 1954, selon les propos de Ferdinando Uliano, responsable de la FIM-Cisl, dans son rapport relayé par Reuters.

Rappelons que Stellantis compte dans son portefeuille les marques Fiat et Alfa Romeo, ce qui fait du groupe italo-franco-américain le plus grand constructeur automobile du pays.

Depuis les 750 000 unités fabriquées en 2023, la production italienne de Stellantis a presque été divisée par deux. La raison de ce ralentissement s’explique par la faible demande sur le marché européen, en particulier pour les véhicules électriques, le lancement tardif de nouveaux modèles et la concurrence des constructeurs chinois.

Du positif malgré tout

Toutefois, la baisse de la production en 2025 aurait pu être plus sévère, puisque les prévisions de production annuelle de Stellantis par la FIM Cisl tournaient autour de 310 000 unités au regard des données de production fournies sur les neuf premiers mois de l’année.

Le lancement de la version hybride de la Fiat 500, citadine produite à l’usine de Mirafiori, et du Jeep Compass produit à Melfi (Italie) au quatrième trimestre a permis de sauver les meubles. "Les véhicules utilitaires légers ont également apporté une contribution positive […] au quatrième trimestre", affirme le syndicat à Reuters.

Ainsi, avec la Fiat 500 et le Jeep Compass, le lancement de nouveaux modèles en 2026, tels que la DS N° 7 et la Lancia Gamma, devrait permettre de remettre la production au niveau de 2024. Pour le syndicat, afin de retrouver les niveaux de 2023, les usines de Cassino et Pomigliano (Italie) doivent maintenir la production de modèles plus anciens, à l’image des Giulia et Stelvio, ainsi que de la Fiat Panda.