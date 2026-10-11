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Constructeurs

Stellantis : Danilo Annese accède à la direction générale de Leapmotor

Publié le 11 octobre 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
À la tête de Leapmotor International depuis le 1er septembre 2026, Danilo Annese succède à Tianshu Xin. Sander Jansen, actuellement directeur général de Stellantis Pays-Bas, reprendra ses fonctions commerciales pour l’Europe élargie le 1er novembre 2026.
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Danilo Annese succède à Tianshu Xin à la direction de Leapmotor International. Sander Jansen, actuellement directeur général de Stellantis Pays-Bas, reprendra ses fonctions commerciales pour l’Europe élargie le 1er novembre 2026. ©Stellantis

Alors que le Mondial de l'Auto 2026 ouvre ses portes à Paris, le groupe Stellantis annonce des changements au sein de la direction de Leapmotor International, sa coentreprise avec le constructeur chinois. Le constructeur automobile a nommé Danilo Annese au poste de directeur général, avec effet depuis le 1er septembre 2026. Il succède à Tianshu Xin, qui a pris plus tôt cette année la responsabilité de la région Chine et Asie-Pacifique de Stellantis.

 

Danilo Annese, Leapmotor : "Produire en Europe a aussi quelques avantages

 

Depuis janvier 2025, Danilo Annese était responsable des opérations commerciales de Leapmotor International pour l’Europe élargie. À ce titre, il a supervisé le déploiement du réseau de distribution et le développement des opérations sur les différents marchés européens. Son périmètre s'élargit avec ses nouvelles fonctions. Il pilote désormais le développement international et la stratégie commerciale de la coentreprise.

 

Sander Jansen aux commandes commerciales en Europe

 

Pour lui succéder à la tête des opérations commerciales pour l’Europe élargie, Leapmotor International a choisi Sander Jansen. Actuellement directeur général de Stellantis Pays-Bas, il prendra ses fonctions le 1er novembre 2026. Il dispose d’une expérience dans la vente, le marketing et la direction d’activités automobiles.

 

Cette réorganisation confie donc la direction générale à un responsable issu des activités européennes de Leapmotor International, tandis que leur pilotage commercial revient à un dirigeant de Stellantis. Les deux nominations interviennent alors que la coentreprise poursuit l’implantation de la marque chinoise à l’international et prépare son implantation dans certaines usines Stellantis, comme celle de Saragosse en Espagne, ou sur le site de Villaverde, près de Madrid.

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