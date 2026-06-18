Plastiques recyclés : le Parlement européen donne plus de temps aux constructeurs

Les plastiques recyclés ont déjà pris une large place dans l'automobile, mais l'Union européenne voulait aller plus loin.

En effet, la Commission souhaitait imposer 25 % de plastiques recyclés dans les six ans à venir, mais le Parlement en a décidé autrement. La part demeure, mais les constructeurs auront dix ans pour la respecter.

Les parlementaires de Strasbourg ont voté à 437 voix pour, 112 contre et 20 abstentions pour cet assouplissement du texte, après un compromis avec la Commission.

Le compromis donne finalement six ans aux constructeurs pour atteindre 15 % de plastiques recyclés dans les nouveaux véhicules. Et l'objectif ne passera donc à 25 % qu'au bout de dix ans.

Au moins 20 % de ces plastiques recyclés devront provenir du recyclage en boucle fermée, c'est-à-dire des matériaux récupérés à partir de véhicules hors d'usage.

Trois ans après l'entrée en vigueur des nouvelles règles, les constructeurs devront en outre couvrir les coûts de collecte et de traitement des véhicules en fin de vie, au nom de la responsabilité élargie des producteurs.

Les eurodéputés Jens Gieseke et Paulius Saudargas (PPE, droite), corapporteurs du texte, louent des "mesures importantes" en faveur de la transition du secteur automobile, avec des "objectifs réalistes" pour l'industrie. Il faut notamment du temps pour sécuriser l'approvisionnement de ces matières.

Les organisations environnementales dénoncent logiquement les délais supplémentaires accordés.

24 % de matières recyclées dans le Scenic E-Tech

Mais elles oublient sans doute que nombre de constructeurs et d'équipementiers se sont déjà emparés du sujet et vont parfois même au-delà des textes proposés.

Ainsi, le groupe Renault vise 33 % de matières recyclées (pas seulement le plastique) dans ses véhicules d'ici 2030. L'actuel Scenic E-Tech en est un exemple avec 24 % de sa masse qui provient déjà de l'économie circulaire.

Même chose chez Stellantis où l'objectif est d'atteindre 40 % de matériaux verts d'ici 2030. Chez BMW, le nouvel iX3 intègre déjà 30 % de matières premières secondaires et le constructeur bavarois s'applique le concept de "design for circularity".

6,5 millions de VHU par an en Europe

La fabrication de véhicules fait partie des industries les plus gourmandes en ressources en Europe. Elle représente 10 % de la consommation totale de plastique de l'UE et 19 % de la demande au sein de la filière sidérurgique européenne, selon Bruxelles.

En 2023, 14,8 millions de véhicules à moteur ont été fabriqués dans l'Union européenne. Et chaque année, environ 6,5 millions de modèles arrivent en fin de vie.