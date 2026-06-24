Cyclevia accélère la collecte et la sensibilisation autour des huiles usagées

Actualité chargée pour Cyclevia, l’éco-organisme de la filière des huiles et des lubrifiants. En mars 2026, Cyclevia a orchestré avec ses partenaires (l'Ademe, le parc national de La Réunion, l'Office national des forêts et Suez) une opération exceptionnelle de collecte d’huiles usagées dans le cirque de Mafate, sur l'île de La Réunion. Grâce à un dispositif combinant sensibilisation des habitants, points de collecte dans 15 îlets, et évacuation par hélicoptère, près de 400 litres d’huile et 100 kg de contenant ont ainsi été collectés en 14 jours.

Cette opération a marqué une première étape dans l’amélioration de la collecte de ces déchets dangereux à Mafate et a contribué à la dynamique de préservation du territoire. Elle a surtout permis à Cyclevia d’identifier les zones prioritaires en matière de collecte et a ouvert la réflexion sur la mise en place de nouveaux dispositifs, inspirés d’opérations menées dans d’autres territoires ultramarins.

Les huiles non collectées en mars dernier (les estimations rapportées par André Zaffiro, directeur général de Cyclevia, portent sur 2 à 3 tonnes…) ont ainsi vocation à l’être progressivement, grâce à la mise en place d’une organisation pérenne. Des solutions avec les partenaires sont à l’étude afin d’installer des points de collecte permanents et d’organiser des enlèvements réguliers.

Une campagne à destination du grand public

Dans le même registre, Cyclevia vient de lancer en France métropolitaine, cette fois, une campagne à destination du grand public. Une prise de parole inédite pour sensibiliser les particuliers au tri de l’huile de vidange. À travers une approche pédagogique, positive et décalée, grâce à un personnage charismatique prénommé Will, Cyclevia entend installer un nouveau réflexe : après une vidange, déposer systématiquement son huile en déchèterie.

Conçue par l’agence New Business, cette campagne se compose de trois films aux formats courts diffusés en ligne (sur YouTube en particulier), notamment en pré-roll, et doit être déployée en trois vagues, en cohérence avec les périodes où les particuliers sont les plus susceptibles d’effectuer eux-mêmes leurs vidanges. Si la première vague a été déployée du 13 avril à la fin du mois de mai, une deuxième prise de parole interviendra en juin et juillet 2026, au moment des départs en vacances.

Enfin, une troisième vague sera déployée en novembre et décembre pour accompagner les entretiens automobiles de fin d’année. En 2026, la campagne générera près de 96 millions d’impressions. Elle sera reconduite en 2027 avec un nouveau déploiement en trois vagues concentré sur les sept premiers mois.

Pour rappel, l’arrêté du 27 octobre 2021 a défini le cahier des charges de Cyclevia et a fixé des objectifs de collecte d’huile usagée à 55 % d’ici 2027. Les travaux menés jusqu’à présent montrent que le coefficient global d’huile usagée collectable passe de 68 à 62 % aujourd’hui. L’étude réalisée avec le cabinet In Extenso Innovation Croissance estime ainsi à près de 234 000 tonnes le volume d’huile usagée collectable en France (240 000 tonnes ont été collectées en 2024).

Bruno Saby, ambassadeur de Cyclevia

En matière de sensibilisation, Cyclevia a fait de Bruno Saby, figure incontournable du sport automobile français, son ambassadeur depuis fin avril 2026. Ce dernier a en effet obtenu de nombreuses victoires (Tour de Corse en 1986, rallye de Monte-Carlo en 1988, Paris-Dakar 1993, etc.) et de nombreux titres (notamment en Championnat de France des Rallyes et en rallye-raid). Le pilote grenoblois s’engage à porter un message de responsabilité environnementale auprès des passionnés de sport automobile qui pourraient être amenés à effectuer eux-mêmes les vidanges de leurs véhicules.

Dans le cadre de ce partenariat, Bruno Saby disputera en catégorie historique le rallye du Mont-Blanc Morzine début septembre, ou encore le Tour de Corse en octobre. Le pilote mettra également à profit son expérience en participant à un module de formation sur le sujet des huiles usagées dédié aux jeunes élèves des centres de formation, notamment à la FFSA Academy du Mans (72). À noter que Cyclevia a également renouvelé son partenariat officiel avec la fédération, au-delà des mouvances et autres conflits internes que celle-ci a pu connaître ces derniers temps.