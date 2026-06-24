Fuchs Lubrifiant France ouvre son nouveau laboratoire

Filiale du groupe familial allemand Fuchs, fondé en 1931 et aujourd’hui présent dans le monde entier, Fuchs Lubrifiant France est historiquement connue pour ses lubrifiants automobiles et industriels. En effet, l’entreprise intervient principalement sur les marchés de l’après-vente automobile et de l’industrie.

Mais son modèle a évolué. La fermeture de l’usine de Nanterre (92), qui produisait auparavant les lubrifiants du groupe en France, a marqué un tournant stratégique. La production a en effet été transférée vers plusieurs sites européens du groupe afin de gagner en agilité et en compétitivité.

Pour Thibaut Compagnon, directeur produits et smart services, l’objectif est clair : "Passer d’un rôle de fournisseur de produits à celui de partenaire global capable d’accompagner les industriels sur l’ensemble de leurs problématiques de lubrification, de maintenance et d’optimisation des équipements".

Un espace ultramoderne de plus de 300 m2

C’est dans cette logique que s’inscrit le nouveau laboratoire installé au parc Alexandre à Gennevilliers (92), à quelques encâblures du nouveau siège situé à l’Arboretum de Nanterre. Entièrement dédié à l’analyse et à l’excellence scientifique, cet espace ultramoderne de plus de 300 m² devient un outil primordial pour la filiale française.

Pensé pour optimiser les flux, mais aussi la sécurité et les conditions de travail des équipes, le laboratoire permet de traiter les échantillons envoyés directement par les clients ou prélevés sur site par les techniciens Fuchs. Les analyses réalisées servent ensuite à surveiller l’état des lubrifiants, détecter les anomalies, anticiper les défaillances mécaniques et améliorer les performances des équipements industriels et mécaniques.

Trois techniciens spécialisés (dont Fabien Bourgoin, responsable du laboratoire) assurent l’ensemble du processus analytique, de la réception des échantillons jusqu’à la validation des résultats. Grâce à des équipements de dernière génération et à de nouveaux protocoles, l’entreprise entend augmenter sa capacité d’analyse tout en optimisant les délais de traitement.

Maintenance prédictive et services sur mesure

Au-delà de la dimension technique, ce laboratoire illustre l’évolution du modèle économique de l’entreprise. Sous le patronyme de Smart Services, Fuchs Lubrifiant France développe désormais une offre de services personnalisés, combinant analyse des lubrifiants, suivi terrain, recommandations techniques et accompagnement opérationnel.

En effet, les experts terrain jouent ici un rôle central en assurant le suivi des interventions, en proposant des ajustements continus et en participant à l’optimisation des performances machines. Dans un contexte où les industriels cherchent à réduire les arrêts de production et à prolonger la durée de vie des équipements, l’analyse des lubrifiants devient un outil stratégique de maintenance prédictive.