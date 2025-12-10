Fuchs Lubrifiant France : nouveaux locaux, nouvelle stratégie

Le spécialiste des lubrifiants déménagera ses équipes françaises vers l’Arboretum, un campus de nouvelle génération à Nanterre (92), début janvier 2026. Ce projet s’inscrit dans une transformation profonde du modèle économique de Fuchs Lubrifiant, avec notamment la fermeture de l’usine historique située dans la même ville.

Le nouveau site de Fuchs Lubrifiant France à l’Arboretum de Nanterre. Un campus avec des espaces ouverts et modulables favorisant les échanges. ©Fuchs Lubrifiant

Début janvier 2026, Fuchs Lubrifiant France ouvrira un nouveau chapitre de son histoire. En effet, l’entreprise officialise le déménagement de ses équipes vers l’Arboretum, un campus nouvelle génération à Nanterre (92).

Comme déjà annoncé en juin dernier, ce projet s’inscrit dans une transformation profonde du modèle économique : fermeture de l’usine française, recentrage de la production sur cinq sites européens (Allemagne, Pologne, Italie, Espagne et Grande-Bretagne) du groupe, et évolution vers un modèle axé sur la distribution, les services et les solutions de lubrification.

L’entreprise de Nanterre passe ainsi d’une logique centrée sur la fabrication locale à une organisation de négoce, de distribution et de services. Cette évolution s’accompagne d’une ambition claire : devenir un pourvoyeur de solutions de lubrification, capable d’apporter conseils, optimisation et accompagnement technique à forte valeur ajoutée.

Pour soutenir ce nouveau modèle, Fuchs Lubrifiant France confie désormais l’ensemble de ses opérations logistiques à FM Logistic, renforçant la performance et la fiabilité de sa supply chain.

Un cadre de travail propice à la collaboration

Reste que, le passage à l’Arboretum et au parc Alexandre à Gennevilliers pour les laboratoires et Smart Services marque incontestablement une nouvelle ère pour Fuchs Lubrifiant France. En effet, l’Arboretum s’impose comme l’un des projets tertiaires les plus durables d’Europe.

Construit en bois issu de forêts européennes certifiées PEFC et FSC, le campus stocke durablement du carbone tout en soutenant une gestion forestière renouvelable. Grâce à une boucle de géothermie couvrant jusqu’à 80 % de ses besoins, l’Arboretum réduit sa consommation énergétique par 3,5 par rapport à une tour classique et son empreinte carbone de 47 % sur le cycle de vie.

En outre, le nouveau campus offre des espaces ouverts et modulables facilitant les échanges. Il met également à disposition des collaborateurs des services mutualisés d’un niveau exceptionnel : 8 restaurants, une salle de sport, un centre de conférences et de larges espaces extérieurs connectés.

De plus, le site adopte une approche durable : réutilisation de 160 000 m³ d’eaux pluviales par an, compostage des déchets bio-organiques, réemploi de la moitié des terres de déblais, et un environnement paysager remarquable comprenant neuf hectares de parc, 17 000 m² de terrasses et 3 200 m² de potagers et vergers.

Une innovation renforcée au service des clients

Au final, cette transformation stratégique, logistique et immobilière se concrétise par différents points essentiels, tels que le recentrage sur les solutions et l’accompagnement, une modernisation profonde de l’organisation, un cadre de travail attractif et bas carbone, et selon le spécialiste des lubrifiants, une innovation renforcée au service des clients.

Des éléments que ne manque pas de mettre en avant Max-Antoine Grolleron, président directeur général de Fuchs Lubrifiant France. "L’Arboretum nous offre un environnement de travail plus collaboratif et durable, fidèle à notre culture d’innovation et à notre engagement RSE, et totalement aligné avec notre évolution vers un modèle de services et de solutions", souligne-t-il.