Le marché des lubrifiants subit une légère baisse en 2025

En dépit de résultats fluctuants depuis début 2025, le marché des lubrifiants se maintient avec un recul d’un peu plus de 2 % à fin septembre. Une tendance liée à une dynamique positive pour les activités de réparation, en particulier les opérations de vidange.

Liée à divers éléments à commencer par le kilométrage effectué, l’opération vidange demeure au cœur de l’entretien auto en atelier. ©Havoline

Après une baisse de presque 3 % enregistrée au mois d'août 2025, le marché des lubrifiants automobiles s’est largement redressé en septembre puisque les dernières statistiques en date du CPL (Centre professionnel des lubrifiants) font état d’une progression de 4,1 %, soit l’équivalent de 23 250 tonnes.

Une tendance à la hausse en mesure de maintenir "l’érosion naturelle" ressentie depuis le tout début d’année, dans la mesure où, à fin septembre, le recul s’établissait à -2,2 %.

En volume, il faut parler de 202 707 tonnes de lubrifiants commercialisés sur le marché intérieur, dont 122 000 tonnes pour les moteurs des voitures de tourisme (le segment essence et mixte représentant toujours la plus grosse part sur ce volume avec 105 490 tonnes).

Maintenant, pour ce qui concerne l’année mobile, soit la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, le recul se veut moindre puisqu’équivalent à -1,3 % (-1,8 % pour les moteurs des voitures de tourisme).

Ces résultats sont à mettre au crédit de divers éléments, à commencer par les immatriculations de voitures neuves. En septembre, le marché automobile faisait état d’une très légère progression de 1 %, celle-ci faisant suite à la hausse de 2,2 % enregistrée en août (la hausse se poursuivant en octobre, avec un mois à +2,9 %). Reste que, au cumul, le marché termine les neuf premiers mois de 2025 sur une baisse de 6,3 %.

Une dynamique positive pour les activités de réparation

Le marché se maintient surtout en grande partie grâce à l’activité des ateliers de mécanique. Selon le dernier baromètre Mobilians-Solware, publié mi-novembre 2025, les activités de réparation se sont poursuivies dans une dynamique positive jusqu’à ce 11e mois de l’année.

Réalisé sur la base de 783 garages, ce baromètre fait mention d’un chiffre d’affaires de 385,3 millions d’euros au niveau des pièces, en baisse de 0,3 %, et ceci dans le cadre d’un léger recul (-1,7 %) des entrées ateliers (41,3 contre 42 en moyenne/semaine).

Néanmoins, la hausse du panier moyen (+2,2 %) montre qu’une plus forte proportion d’automobilistes souhaite faire réparer leur véhicule favorisant ainsi une prolongation de sa durée de vie.

Autre donnée d’importance intimement liée à l’activité en atelier, la consommation de carburant. Symbole du trafic, elle joue toujours un rôle déterminant au niveau du critère du kilométrage et des espacements de vidange, au même titre que la durée.

Ainsi, selon les derniers chiffres publiés par le CPDP (Comité professionnel du pétrole), les livraisons de carburants routiers sur le marché français ont été en hausse de 3 % en septembre 2025 (par rapport à septembre 2024), enregistrant un volume de 4,005 millions de m3. En cumul sur douze mois (octobre 2024 à septembre 2025), elles sont en légère baisse de 0,4 % pour s’établir à 47,57 millions de m3.