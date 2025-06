Fuchs Lubrifiant France prépare l’avenir

Filiale du premier producteur indépendant de lubrifiant, Fuchs Lubrifiant France amorce une profonde transformation visant à mieux préparer l’avenir. Secteurs prioritairement concernés : la production et la logistique.

Géré par FM Logistic, le nouvel entrepôt de Château-Thierry vient accompagner le recentrage de Fuchs Lubrifiant France. ©FM Logistic

Fondé en 1931 en Allemagne par Rudolf Fuchs, le groupe Fuchs s’est imposé comme le premier producteur indépendant de lubrifiant au monde. Présent dans 70 pays, avec 40 usines et plus de 7 000 collaborateurs, il réalise un chiffre d’affaires global de 3,5 milliards d’euros. Coté à la Bourse de Francfort et majoritairement détenu par la famille fondatrice, le groupe approche son centenaire tourné vers l’innovation.

Pour s'inscrire comme une entreprise d’avenir, Fuchs a enclenché une transformation profonde de son modèle afin de continuer à répondre aux besoins du secteur industriel et automobile, tout en misant sur la diversification. "Compte tenu de l’utilité du lubrifiant, le champ des possibles reste extrêmement vaste", souligne Max-Antoine Grolleron, président directeur général de Fuchs Lubrifiant France. Évidemment, dans ce registre figurent notamment les marchés d’avenir que sont l’e-mobilité, les industries de précision comme l’aéronautique, ou encore les data centers.

Transfert de la production chez des filiales européennes plus modernes

En France, cette transformation passe en premier lieu par le transfert de la production chez les filiales européennes plus modernes. Ainsi, l’usine de Nanterre (92) jugée obsolète va donc fermer et l’Allemagne, la Pologne, l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne vont se répartir, par pôle d’expertise, la production des différents segments de produits.

Une page de l’histoire se tourne pour Fuchs Lubrifiant France. En effet, si Fuchs a pris ses racines en France via l’acquisition de la société des Huiles Labo créée en octobre 1940 (la création de Fuchs Lubrifiant France remontant à décembre 1995), le site de la rue Lavoisier à Nanterre produisait jusqu’à maintenant quelque 40 000 tonnes de lubrifiants par an, tous secteurs confondus.

Une nouvelle plateforme logistique opérationnelle

"Un nouveau centre logistique, géré par FM Logistic, accompagne ce recentrage, précise Max-Antoine Grolleron. D’une superficie de 12 000 m², il comporte 14 500 palettes en stockage et une capacité de traitement renforcée, au service de la fiabilité et de la réactivité". Située à Château-Thierry (02), cette nouvelle plateforme logistique s’appuie sur 21 collaborateurs terrain et une équipe projet de 15 experts.

Reste que la transformation annoncée va bien au-delà de la logistique. Ainsi, Fuchs Lubrifiant France affirme aujourd’hui sa volonté de devenir un partenaire global de la lubrification, capable d’accompagner ses clients avec des solutions sur mesure sur toute la chaîne de valeur. Il en va ainsi de la mise en place des Smart Services, une offre connectée pour optimiser la gestion des lubrifiants grâce à la collecte des données, à la digitalisation et à l’analyse prédictive. L’objectif est d’aider les clients à mieux gérer leurs fluides, à prolonger la durée de vie de leurs équipements et à améliorer leurs performances opérationnelles.

De son côté, la gamme ACT, Advanced Circular Technologies, récemment lancée, conçue à partir de bases végétales, d’additifs moins polluants et contenant jusqu’à 25 % de matières recyclées, incarne la volonté du groupe de proposer des produits plus respectueux de l’environnement. Une démarche dans l’air du temps.