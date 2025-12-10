Huiles usagées : Cyclevia amplifie ses actions de collecte dans les Outre-mer

Outre sa préparation à l'extension de son champ d'action actée par le décret relatif à la REP, l'éco-organisme concentre actuellement ses efforts dans les territoires d'outre-mer. Cyclevia mène une opération de collecte d'huiles usagées auprès des particuliers en Guyane et en prépare une autre à La Réunion.

Pour l'éco-organisme, les règles commencent à se préciser quant à sa responsabilité concernant la gestion de la collecte des emballages souillés de la filière. ©Cyclevia

Actualité chargée pour Cyclevia en cette fin d’année 2025. D’abord, les choses se précisent quant à la responsabilité de l’éco-organisme pour ce qui concerne la gestion de la collecte des emballages de la filière. Le décret-cadre relatif à la filière REP (Responsabilité élargie du producteur) a en effet été publié le 18 novembre 2025.

"Nous n’avons pas encore le cahier des charges qui précisera notre périmètre d’action, mais il est certain qu’une gestion regroupée des huiles usagées et de leurs contenants apportera de la cohérence à la démarche et une meilleure prise en charge sur le terrain, explique Guirec Poënces, responsable de la communication de Cyclevia. En effet, cette démarche devrait logiquement soulager professionnels et collectivités des coûts d’enlèvement des emballages souillés, aujourd’hui très élevés. Les particuliers devraient aussi y trouver leur compte avec l’instauration d’un info-tri unique et donc plus lisible".

Au-delà de ce projet, Cyclevia intensifie ses actions dans les Outre-mer. Une opération est déjà en cours en Guyane. En effet, après le succès de leur intervention conjointe en Guadeloupe, Cyclevia et le groupe Barbotteau unissent à nouveau leurs forces, avec le concours de l’enseigne Vulco.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2025 et pour une durée de six mois, un point de collecte gratuit est mis en place sur le parking du centre auto Vulco à Cayenne. Dans la pratique, un fût de 200 litres, accessible durant les horaires d’ouverture du magasin, permet aux particuliers de déposer facilement leurs bidons d’huiles usagées.

Une opération hors normes se prépare à La Réunion

En outre, un second fût demeure à disposition de l’enseigne afin d’assurer une rotation et garantir une gestion fluide sans saturation. "Cette expérimentation, qui s’accompagne d’une campagne de sensibilisation durant toute sa durée via différents supports (radio locale, affichage, contenus pédagogiques, etc.), représente surtout une alternative aux points de collecte en déchetterie dans la mesure où elle facilite la démarche du particulier", souligne Guirec Poënces.

Effectivement, ce dispositif vient renforcer le maillage des six déchetteries en mesure de collecter des huiles usagées sur le territoire, seuls points de collecte pour les particuliers, quand bien même une 7e déchetterie devrait ouvrir ses portes en 2026 pour compléter l’offre.

De son côté, La Réunion devrait voir au 1er trimestre 2026 une opération de collecte hors normes, plus précisément au cirque de Mafate classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Situé entre 1 500 et 2 000 m d’altitude, regroupant une douzaine de villages, il est uniquement accessible à pied au prix de longues heures de marche.

"Les gisements d’huiles usagées issues principalement de groupes électrogènes se sont accumulés durant de nombreuses années, avec les risques de pollution que cela génère, fait remarquer Guirec Poënces. De ce fait, avec le concours de l’Ademe, l’ONF (Office national des forêts, NDLR), le parc national de La Réunion et Suez, notre opérateur, nous prévoyons une collecte exceptionnelle par hélitreuillage". Une opération à même d’engendrer une logistique assez lourde, d’autant qu’elle nécessitera des contenants spécifiques pour respecter les normes du transport aérien.