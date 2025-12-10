Yacco élargit sa gamme avec une huile homologuée pour les VUL Stellantis

Publié le 10 décembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Lancée très récemment dans la viscosité 0W30, la nouvelle huile Yacco Lube S/DH1 s’adresse aux véhicules utilitaires légers du groupe Stellantis. Dotée d’une volatilité réduite, elle permet de limiter de manière significative la consommation d’huile.

La nouvelle huile Yacco Lube S/DH1 répond à la nouvelle spécification Stellantis FPW 9.55535/DH1 très sévère. ©Yacco

Afin de répondre à la nouvelle spécification Stellantis FPW 9.55535/DH1 très sévère imposée aux utilitaires Jumper, Boxer, Movano, Ducato équipés du moteur B22 (2.2 BlueHDI) après 2023, Yacco vient de lancer une huile 100 % synthèse répondant au nom de Lube S/DH1 0W30. Outre le fait de disposer d’une basse viscosité en mesure d’abaisser la consommation de carburant, l’huile Yacco Lube S/DH1 0W30 a été testée selon les essais spécifiques FPW 9.55535/DH1 incluant notamment de nouveaux tests en laboratoire sur moteur B22 pour mesurer l’usure et l’encrassement. Elle offre une protection contre l’encrassement du turbo et de la segmentation, contre l’élongation de chaîne de distribution et contre l’usure de l’arbre à cames. Sa volatilité réduite permet de limiter significativement la consommation d’huile. De plus, l’huile Yacco Lube S/DH1 0W30 offre une protection contre le LSPI (pré-allumage) ainsi qu’une parfaite compatibilité avec les systèmes de dépollution (FAP/pot catalytique). C’est un lubrifiant "haute protection" permettant de maintenir les performances optimales du moteur et de prolonger sa durée de vie. Yacco en phase avec BMW À noter que l’utilisation de l’huile Yacco Lube S/DH1 0W30 permet de maintenir la garantie constructeur Stellantis. Sur le plan commercial, cette nouvelle huile est désormais disponible en bidon de 2 L, ce conditionnement classique venant s’ajouter aux fûts de 60 et 209 litres lancés précédemment.

