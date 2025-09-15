Yacco en phase avec BMW

Publié le 15 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Plus particulièrement destinée aux moteurs essence BMW, la nouvelle huile Yacco Lube BM-19 FE 100 % synthétique diminue la consommation de carburant tout en prévenant le risque de pré-allumage à basse vitesse. Elle est déclinée dans le grade de viscosité 0W-30.

La nouvelle huile Lube BM-19 FE 0W-30 vient enrichir la déjà très étoffée gamme Lube de Yacco dédiée aux constructeurs. ©Yacco

Dernière-née de la gamme Lube Yacco dédiée aux constructeurs, la nouvelle huile Lube BM-19 FE 100 % synthétique s’adresse aux moteurs essence et diesel des voitures particulières, y compris celles équipées d'un filtre à particules diesel (FAP). Rétrocompatible avec la spécification BMW Longlife 04, elle est particulièrement recommandée pour les moteurs essence BMW nécessitant une huile BMW Longlife 19 FE. En outre, l’huile Yacco Lube BM-19 convient également aux moteurs diesel et essence d'autres constructeurs exigeant une spécification ACEA C3 ou API SP. Dotée d’une faible viscosité HTHS (SAE 0W-30) et d’additifs antifriction pour une fluidité rapide de l’huile à froid et une consommation de carburant réduite, cette huile dispose également d’additifs spécifiques visant à prévenir le risque de pré-allumage à basse vitesse (LSPI) sur les moteurs essence à injection directe de dernière génération. Yacco commercialise une huile haut de gamme multimarque De plus, la technologie Mid SAPS (taux moyen de cendres sulfatées, phosphore et soufre) de cette huile est en mesure de prolonger la durée de vie des filtres à particules des moteurs diesel et des catalyseurs. Enfin, l’huile Yacco Lube BM-FE 19 revendique une excellente stabilité au cisaillement pour une protection optimale du moteur à hautes températures et de très bonnes propriétés détergentes et dispersantes pour un moteur propre.

