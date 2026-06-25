MSA part à la conquête de l'Europe et de l'Outre-mer

Face aux demandes qui explosent à l’étranger, Mon Spécialiste Auto (MSA) se développe à l’international. La société française spécialisée dans les ressources humaines pour les concessionnaires étend la couverture de sa prestation à la Belgique et au Luxembourg, a-t-on appris par voie de communiqué, le 25 juin 2026.

Fort d’un réseau d’indépendants dans l’Hexagone, MSA doit désormais répondre à des attentes plus élevées en montrant sa capacité à proposer des prestations de qualité même en dehors du sol français. L’enseigne exporte un modèle bien huilé et qui a fait ses preuves auprès de nombreux groupes de distribution tricolores.

Des groupes dont l’ombre plane derrière cette annonce d’expansion. En effet, cette initiative révèle une réalité : MSA n’a pas eu d’autre choix que de suivre le mouvement, sous la pression de distributeurs et de constructeurs qui ont fait le pari d’investir dans de nombreux pays frontaliers.

Des changements plus profonds

Le développement de MSA ne s’arrête pas là. En effet, il est question de s’implanter en Corse et dans les territoires ultramarins. Ici, l’objectif est de fournir des talents en haute saison là où les professionnels de l’automobile subissent des pics d’activité.

MSA servira alors de passerelle entre la métropole et les îles touristiques. Cela permettra notamment aux indépendants de continuer à travailler dans un cadre juridique structuré et sécurisé. Du côté des ateliers, MSA Staff devient alors la solution face aux difficultés de recrutement dans des zones où les profils techniques se font plus rares.

"Le secteur automobile adopte progressivement le modèle autoentrepreneur, et nous sommes fiers d’y participer. Cela permet aux structures de se renforcer quand elles en ont besoin et aux professionnels de travailler de manière agile, tout en sécurisant les échanges", commente Jean-Michel Cochet, président-fondateur de Mon Spécialiste Auto.

S’ajoute à ce développement une diversification des services et des prestations proposés. Connue et reconnue initialement pour commercialiser des services de ressources humaines à l’après-vente, MSA doit répondre à une nouvelle réalité.

Désormais, les responsables d’atelier ont besoin de profils toujours plus techniques et parfois avec des situations géographiques complexes, aussi bien pour la réparation mécanique que pour la carrosserie et la peinture.

Par Keziah Jeanne