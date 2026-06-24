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North Atlantic Energies se positionne comme fournisseur de référence pour les marques de distributeur

Publié le 24 juin 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Dans un contexte toujours compliqué en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières issues du Moyen-Orient, North Atlantic Energies se positionne comme un acteur clé sur le marché des lubrifiants, et en particulier celui des MDD.
North Atlantic Energies
Désormais sous les couleurs de North Atlantic, le site de Gravenchon dispose d’une capacité de raffinage de près de 12 millions de tonnes par an, pour une production de près de 200 000 tonnes de produits finis. ©North Atlantic Energies

Début décembre 2025, North Atlantic Energies faisait l’acquisition de 83 % des parts d’ExxonMobil France Holding SAS détenues dans Esso SAF, ainsi que de 100 % d’ExxonMobil Chemical France SAS, l’autre société indépendante du groupe ExxonMobil. Cette dernière produisait notamment des lubrifiants de sa marque sur le site de Gravenchon, à Port-Jérôme-sur-Seine en Seine-Maritime. Si la production des produits à forte notoriété de la marque américaine demeure toujours d’actualité quelque six mois après, le pétrolier canadien se veut surtout rassurant sur l’avenir de ce site stratégique.

 

Implantée sur 600 hectares, cette raffinerie se positionne en effet comme la deuxième plus importante sur le territoire juste derrière celle de Gonfreville-l’Orcher exploitée par TotalEnergies, avec une capacité de raffinage de près de 12 millions de tonnes par an, et près de 200 000 tonnes de produits finis.

 

Esso France devient North Atlantic Energies

 

Des opportunités intéressantes sur le marché

 

"Au vu du contexte actuel, nous pensons avoir des opportunités intéressantes sur le marché des lubrifiants dans la mesure où certains acteurs peuvent être amenés à s’interroger sur le fait de fabriquer plus localement, disposer d’une solution logistique plus en adéquation avec la demande", explique Philippe Dupin, directeur des ventes de North Atlantic France.

 

Dans cette optique, North Atlantic France se positionne comme un fournisseur potentiel de "blending" (mélange de remplissage) et de distribution pour des clients qui désireraient concevoir des produits à leur marque, et ce tant en France qu’à l’export. Une démarche déjà mise en œuvre sous le sceau de la confidentialité.

 

Lubrifiants : un marché sous tension entre recul des volumes et choc des matières premières

 

Pour le moment, la société pétrolière n’a pas pour ambition de se lancer sur le marché avec sa propre marque. "Le fait de vouloir adopter cette stratégie s’avère très compliqué, dans la mesure où la démarche demande des investissements importants tant sur le plan technique que sur le plan marketing", fait remarquer Philippe Dupin.

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