Esso France devient North Atlantic Energies

Après six mois de négociations, le groupe pétrolier canadien North Atlantic vient de finaliser l'acquisition des parts d’ExxonMobil détenues dans le capital d’Esso SAF. Un virage historique pour la société présente sur le territoire depuis plus de 120 ans.

Implantée sur un site de 600 hectares, la raffinerie de Gravenchon va désormais représenter le point d’appui de North Atlantic en Europe, avec une capacité de raffinage de douze millions de tonnes par an. ©North Atlantic Energies

Flashback. Le 28 mai 2025, ExxonMobil (née de la fusion d’Exxon et de Mobil en 1999) annonce qu’elle entre en négociation exclusive avec la compagnie pétrolière canadienne North Atlantic Refining Ltd en vue de vendre la totalité de sa participation dans Esso SAF.

Vendredi 28 novembre 2025, la démarche prend corps puisque North Atlantic France SAS officialise la réalisation définitive de l’acquisition de 83 % des parts d’ExxonMobil France Holding SAS dans Esso Société Anonyme Française (Esso SAF) au prix de 26,19 euros par action, pour une enveloppe totale estimée à 280 millions d’euros.

Parallèlement, dans son communiqué du 28 novembre, North Atlantic France indique qu’elle déposera, une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés, une offre publique d’achat simplifiée à un prix de 28,93 euros par action sur l’ensemble des actions North Atlantic Energies qu’elle ne détient pas.

Reste que, pour Esso SAF, société présente en France depuis plus de 120 ans, une page se tourne avec l’adoption immédiate de sa nouvelle dénomination North Atlantic Energies (NAE), telle qu’approuvée lors de l’assemblée générale mixte du 4 novembre 2025…

Le site de Gravenchon au cœur de l’opération

Charles Amyot, PDG de North Atlantic Energies, en convient. "Nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire en restant totalement concentrés sur la maîtrise de nos opérations, l’expertise de nos savoir-faire et l’innovation vers des solutions de moins en moins carbonées, souligne-t-il. L’engagement de nos équipes a été le facteur clé de la réussite de cette opération et je tiens à les remercier chaleureusement".

Il faut savoir qu’en plus de l’acquisition d’une participation contrôlante dans Esso SAF, North Atlantic France SAS a acquis 100 % d’ExxonMobil Chemical France SAS, l’autre société indépendante du groupe ExxonMobil qui produit notamment des lubrifiants sur le site de Gravenchon à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime.

Implantée sur un site de 600 hectares, cette raffinerie mise en service en 1933 se positionne comme la deuxième plus importante sur le territoire juste derrière celle de Gonfreville L’Orcher exploitée par TotalEnergies.

Elle atteint une capacité de raffinage de près de douze millions de tonnes par an, soit quelque 20 % de la capacité de raffinage nationale, et emploie aujourd’hui près de 1 200 salariés, après l’arrêt des activités chimie et le plan social qui avaient mené à la suppression de plus de 600 emplois.

Un engagement de North Atlantic pour le maintien de l’emploi

De quoi susciter quelques craintes lors de l’annonce de la vente aux salariés lors d’un CSE extraordinaire le 28 mai dernier. Toutefois, dans son communiqué, North Atlantic "s’engage à assurer une transition complète et bien gérée, avec l’intention de maintenir l’emploi et les rémunérations et avantages existants".

En outre, North Atlantic vise également à faire de Gravenchon un centre d’énergie verte (Green Energy Hub), en tirant parti de son infrastructure pour accélérer le déploiement de carburants à faible teneur en carbone et d’énergies renouvelables.

North Atlantic Energies reprend la production des carburants Esso dans sa raffinerie de Gravenchon, ainsi que la distribution de la marque Esso en France. Pour ce qui concerne les lubrifiants, ceux-ci seront fabriqués pour d’autres marques (North Atlantic n’étant pas une marque de lubrifiants), et en particulier les MDD.

North Atlantic Energies continuera également à collaborer avec ExxonMobil dans le cadre d’accords d’approvisionnement et de technologie à long terme qui garantissent la continuité opérationnelle tout en favorisant l’innovation et la fiabilité.

Une précision d’importance, il n'est pas confirmé que le site de Gravenchon continuera de concevoir les produits des marques Mobil Super et Mobil 1, de renommée mondiale. Mais que les professionnels de l’automobile et leur clientèle se rassurent, selon un porte-parole du groupe, ces lubrifiants resteront disponibles sur le territoire.