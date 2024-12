En droite ligne avec sa stratégie durable, le pétrolier Esso S.A.F. annonce qu’il fabriquera, d’ici le second semestre 2025, des huiles de base de haute qualité issues de lubrifiants usagés régénérés. La raffinerie historique de Gravenchon (76), en Normandie, trouve ainsi de nouveaux débouchés.

L’historique raffinerie Esso de Gravenchon va connaître de nouveaux débouchés liés à la circularité. ©Esso

D’ici le deuxième semestre 2025, la raffinerie Esso de Gravenchon en Seine-Maritime produira des huiles de base à haute valeur ajoutée à partir de lubrifiants usagés régénérés. Une nouvelle production rendue possible grâce à la reconfiguration d’une unité de production existante. Elle démontre l’engagement du pétrolier à promouvoir la circularité via des produits plus respectueux de l’environnement, en conformité avec la demande de ses clients.

Sur le plan pratique, la clé de ce projet repose sur un contrat d’approvisionnement à long terme avec Eco Huile pour la fourniture de lubrifiants usagés régénérés. Ce partenariat renforce l’intégration de la production sur le territoire national et sécurise l’alimentation en huiles de base de haute qualité, tout en soutenant la collecte et la régénération des liquides usagés.

"Ce nouveau partenariat avec Eco Huile reflète notre engagement en faveur de la circularité et notre soutien à un industriel clé proche de notre raffinerie de Gravenchon, souligne Charles Amyot, PDG d’Esso S.A.F. Je tiens également à souligner le travail de nos équipes. Leur expertise technique en raffinage et en solutions bas carbone est le moteur de la transformation de notre site".

Membre du groupe Aurea, Eco Huile exploite en effet à Lillebonne, en Seine-Maritime, la plus grande usine d’Europe avec une capacité de traitement de 125 000 tonnes/an, un volume qui correspond à 50 % des huiles usagées collectées en France. "En promouvant la régénération des lubrifiants usagés au lieu de leur incinération, Esso S.A.F. et Eco Huile se démarquent en prenant une longueur d’avance avec une approche industrielle proactive, déclare Joel Picard, PDG du groupe Aurea. Ensemble, nous allons transformer un déchet en ressource précieuse, tout en offrant une solution performante, au service de l’économie circulaire". À noter qu’Eco Huile dispose d’importantes capacités de stockage sur son site, un autre avantage non négligeable.