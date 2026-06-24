TotalEnergies Lubrifiants et Stellantis renforcent leur partenariat

Dans la lignée d’une étroite collaboration d’un demi-siècle, TotalEnergies Lubrifiants et Stellantis viennent tout juste de renouveler leur partenariat. Une démarche de raison que ne manque pas de souligner Pierre Duhot, senior vice president lubricants chez TotalEnergies.

"Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec Stellantis, fondé sur plus de cinquante ans de confiance et d’innovation partagées, déclare-t-il. Ce nouveau chapitre étend notre collaboration à l’ensemble des marques de Stellantis et renforce notre ambition commune de développer des solutions de mobilité plus performantes et durables".

En effet, ce nouvel accord couvre désormais dix marques du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Opel, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Vauxhall, Abarth) et vise à proposer des solutions d’huiles moteur et de lubrifiants toujours plus performantes, en phase avec les évolutions technologiques.

Une coopération étroite en recherche et développement

Plus concrètement, ce partenariat étendu s’appuie notamment sur une coopération étroite notamment en recherche et développement, en service après-vente et en écoconception, avec un engagement commun alliant performance, expertise et économie circulaire à travers des produits plus respectueux de l’environnement.

Illustrant cette dynamique, TotalEnergies Lubrifiants a lancé une innovation majeure avec Quartz EV3R 10W-40, une huile moteur composée à 100 % d’huiles de base régénérées, homologuées par le constructeur, et élargit cette année sa gamme (qui comporte également une Quartz EV3R dans le grade 5W-40) avec la commercialisation d’un produit de référence, Quartz EV3R RCP 5W-30, approuvé pour la nouvelle norme Stellantis FPW9.55535/03 et couvrant un très grand nombre de motorisations.

Une couverture complète des besoins en huile moteur

De technologie synthétique, cette huile a été développée dans les centres de recherche de TotalEnergies avec une formulation innovante combinant des additifs et des huiles de base constituées à 50 % d'huiles de base régénérées de haute qualité.

Classée ACEA C3 et API SP, Quartz EV3R RCP 5W-30 s’adresse aux moteurs EB2, DV5R, DW10 et DW12. Outre le fait d’offrir des performances optimales (notamment en termes de protection contre l’usure) comparables à celles du lubrifiant Quartz Ineo RCP 5W-30 formulé à partir d’huiles de base conventionnelles qu’elle remplace, elle contribue à la propreté des pistons et réduit les risques d’encrassement du moteur, grâce à son excellent pouvoir détergent.

Plus globalement, TotalEnergies Lubrifiants assure aujourd’hui une couverture complète des besoins en huiles moteur pour le constructeur, et ceci de manière exclusive. Dans ce cadre, le spécialiste français est en phase de lancement d’une nouvelle gamme qui répond aux dernières normes Stellantis FPW 01/02/03/04 /09 et 10. Hormis les trois produits issus de bases régénérées, cette gamme de six produits comporte les Quartz Ineo SDE 0W-30 et Xtra SDE 0W-20.