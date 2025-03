TotalEnergies Lubrifiants lance la gamme Quartz EV3R

Issue à 100 % d’huiles de base régénérées, la nouvelle gamme Quartz EV3R de TotalEnergies Lubrifiants est désormais disponible sur le marché, tant pour les professionnels que pour les particuliers.

Disponible pour le moment en grade de viscosité 10W-40, la nouvelle huile Quartz EV3R de TotalEnergies Lubrifiants constitue la première référence d’une gamme élaborée à partir d’huiles de base régénérées. ©TotalEnergies

Présentée en avant-première dans nos colonnes, la gamme Quartz EV3R de TotalEnergies Lubrifiants est désormais disponible depuis début 2025 tant pour les professionnels de la réparation que pour les particuliers. Ces derniers peuvent en effet se la procurer dans certaines grandes et moyennes surfaces et autres enseignes spécialisées. Pour leur part, les emballages de 1 et 5 L sont composés de 50 % de plastique recyclé, hors bouchon et étiquette.

Pour rappel, le développement de Quartz EV3R pour les VL et Rubia EV3R pour les PL est fondé sur le concept "3R", à savoir Réduire, Réutiliser, Régénérer. Cette démarche vise au réemploi des différents composants au bénéfice de la réduction des déchets. Dans la pratique, les huiles usagées récupérées chez les garagistes sont purifiées et traitées par distillation et hydrogénation dans des unités spécialisées qui permettent de restaurer leurs propriétés d’origine.

Une gamme approuvée par les constructeurs

Ces nouvelles huiles de base répondant au nom d’huiles régénérées dans une proportion pouvant atteindre les 100 % sont alors additivées pour fabriquer de nouveaux lubrifiants aussi performants que les produits conventionnels. "Chez TotalEnergies Lubrifiants, nous nous engageons à accompagner le marché vers l’usage des huiles de réemploi sans sacrifier la performance, assure Claire Nicolosi, directrice Lubrifiants France de TotalEnergies. Avec Quartz EV3R et Rubia EV3R, nous ouvrons la voie avec la première gamme de lubrifiants élaborés à partir d’huiles régénérées approuvées par les constructeurs".

Côté production, il faut savoir que le procédé de régénération est deux fois moins consommateur d’énergie que le raffinage des huiles conventionnelles et peut être répété indéfiniment, limitant ainsi la production de déchets. En outre, TotalEnergies Lubrifiants indique que 1 000 l d’huile usagée génèrent 700 l d’huile régénérée.

Les mêmes performances que le produit Quartz 7000 10W-40

La nouvelle Quartz EV3R 10W-40, une huile moteur de synthèse formulée à 100 % d’huiles de base régénérées, offre les mêmes performances que le produit Quartz 7000 10W-40 formulé à partir d’huiles de base conventionnelles. Destinée aux moteurs essence et diesel, y compris ceux équipés de turbocompresseurs et multisoupapes, elle répond aux normes internationales ACEA A3/B4 et API SN.

En outre, elle bénéficie des homologations constructeurs PSA B71 2300 (rétro-compatible PSA B71 2294), VW 501.01/505.00 et Renault RN 0700/0710, tout en satisfaisant aux exigences techniques de MB 229.3. Grâce à son haut pouvoir détergent, Quartz EV3R 10W-40 améliore la propreté des pistons et réduit les risques d’encrassement du moteur.

À noter que cette huile de qualité représente la première référence de la nouvelle gamme Quartz EV3R, dans la mesure où la compagnie pétrolière va lancer d’ici peu des huiles de grades de viscosité 5W-40 puis 5W-30.