Motul et FM Logistic inaugurent un nouveau hub

Partenaires depuis 2018, FM Logistic et Motul franchissent une nouvelle étape avec la mise en service du site de Nangis (77), désormais au cœur du dispositif logistique mondial de Motul. Déployée en trois phases entre novembre 2025 et juillet 2026, la plateforme d’une surface de 45 000 m2 regroupe l'ensemble des opérations logistiques auparavant réparties sur plusieurs sites. Elle dispose de 70 000 emplacements palettes, de 40 quais et d'une capacité de préparation de 6 000 colis par jour.

Cette nouvelle organisation accompagne la forte dynamique de croissance de Motul, sur tous ses marchés, ainsi que la stratégie de diversification de son portefeuille de produits.

Classé ICPE et Seveso seuil bas, le site répond aux exigences liées au stockage de produits sensibles. Certifié OEA, ISO 9001 et ISO 45001, il sécurise également les opérations douanières internationales, grâce à une équipe dédiée de spécialistes habilités fret aérien.

Une plateforme pensée pour la performance opérationnelle

Dans la pratique, le site de Nangis a été conçu pour gérer une large diversité de références et de conditionnements comprenant lubrifiants automobiles et industriels, fluides techniques, additifs ou encore nouvelles générations de fluides de thermal management.

Située à une soixantaine de kilomètres de l’usine Motul de Vaires-sur-Marne, la plateforme permet de renforcer la synchronisation entre production et distribution, tout en améliorant la visibilité des stocks et les délais de livraison à l’international.

"Avec Nangis, nous franchissons une étape majeure dans l’organisation de notre supply chain mondiale, souligne Xavier Baraton, directeur supply chain chez Motul. Ce nouveau hub nous apporte davantage de capacité, de fiabilité et de flexibilité pour accompagner le développement international de Motul et répondre aux attentes de nos clients partout dans le monde. Ce projet illustre aussi la solidité du partenariat construit avec FM Logistic depuis plusieurs années, fondé sur la confiance".

Un projet industriel durable et créateur d’emplois

Ainsi, pour répondre aux enjeux opérationnels et ergonomiques du site, FM Logistic a déployé plusieurs solutions technologiques telles que le Storganizer qui optimise le stockage et réduit les déplacements des opérateurs. Il y a également des pinces à fût sécurisant la manipulation de charges lourdes ou encore des filmeuses automatisées dernière génération, qui améliorent les conditions de travail et limitent la consommation de film.

Côté environnement, le site a obtenu le diplôme HQE bâtiment durable remis par Certivéa lors de l'inauguration. Dotée d'une centrale photovoltaïque de 450 kWc, d'un système de récupération des eaux pluviales et d'un éclairage 100 % LED, la plateforme affiche une consommation énergétique inférieure à 20 kWhep/m²/an.

En outre, près de 2 900 arbres et arbustes locaux ont également été plantés autour du site afin de favoriser la biodiversité et d'améliorer le cadre de travail des équipes. Déjà implanté en Seine-et-Marne à Fontenay-Trésigny et Mormant, FM Logistic renforce son ancrage territorial avec près de 100 collaborateurs mobilisés à Nangis et le recrutement prévu de 15 salariés supplémentaires en CDI d'ici fin 2026.

Par ailleurs, une réserve foncière de 20 000 m² permettra d'accompagner les futurs développements du partenariat entre les deux groupes.