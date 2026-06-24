Unil Opal répond aux dernières normes de BMW

Unil Opal franchit un nouveau cap avec son lubrifiant Opalperf Energy FE 0W30, désormais conforme à la norme BMW LL-19 FE, couplée à celles de Volkswagen. Recommandé pour les motorisations thermiques et hybrides, ce lubrifiant 100 % synthétique offre des réponses aux exigences de la norme BMW LL-19 FE. Optimisée pour les véhicules essence/diesel récents (post-2000 pour VW sauf moteur R5 & V10), incluant les technologies hybrides, cette huile de grade 0W-30 réduit la friction et prolonge la durée de vie des composants mécaniques.

En outre, elle offre une compatibilité étendue. Validée pour les véhicules du groupe VAG (Audi, Porsche, VW), elle couvre également les motorisations Mercedes BlueTEC équipées de systèmes SCR, garantissant une protection supérieure des moteurs et des intervalles LongLife optimisés. Enfin, sa faible viscosité 0W-30 contribue à améliorer l’efficacité moteur, réduisant la friction pour des consommations maîtrisées et une longévité accrue des pièces mécaniques.

Une réponse à de nombreuses spécifications

Pour ce qui est de son champ d’application, Opalperf Energy FE 0W30 répond aux spécifications ACEA C3-23, BMW LL-19 FE, BMW LL-04, MB 229.52/51/31, Porsche C30, et VW 504.00/507.00. Ce lubrifiant, déjà disponible en conditionnements 1 L, 2 L, 25 L, 60 L et 220 L, est ainsi taillé sur mesure pour les concessionnaires, agents et garagistes souhaitant proposer une maintenance optimisée et durable.

Et la firme de Saumur de rappeler qu’elle offre un service digne d’intérêt pour la tranquillité d’esprit : des analyses de lubrifiants en service pour un suivi en temps réel de l’état des fluides (huiles, hydrauliques, transmissions) sur simple échantillonnage. Pour en savoir plus : unil-opal.com/produit