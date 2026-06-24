Castrol innove avec un fluide de transmission dédié aux véhicules électriques

Castrol vient de lancer Castrol ON EV Transmission Fluid W3, un fluide de transmission 100 % synthétique de nouvelle génération qui contribue à prolonger la durée de vie du système de transmission des véhicules électriques. "Les véhicules électriques exigent une nouvelle génération de fluides et c'est la raison pour laquelle Castrol ON EV Transmission Fluid W3 a été formulé, explique Vincent Panel, responsable produits et communication Europe chez Castrol. Il relève les défis spécifiques des systèmes de moteurs électriques à carter humide, améliorant leur efficacité, leur protection et le contrôle de leur température".

Côté applications, le nouveau fluide de transmission de Castrol a effectivement été développé pour les véhicules électriques équipés de moteurs électriques à carter humide, notamment les modèles de Leapmotor, MG, Polestar, Rivian, Tesla et Volvo, dans lesquels le moteur électrique fonctionne immergé, faisant carter commun avec la transmission.

Une protection des composants électriques sensibles

Partant de là, il contribue à optimiser l’efficacité et les performances du moteur grâce à une réduction des frictions internes, entraînant une baisse des températures de fonctionnement. De plus, les propriétés diélectriques de Castrol ON EV Transmission Fluid W3 (notamment une faible conductivité électrique, une forte résistivité et une tension de claquage élevée) contribuent à protéger les composants électriques sensibles du groupe motopropulseur électrique, c’est-à-dire l’ensemble moteur et transmission.

Le produit assure également une protection contre la corrosion du cuivre, favorisant ainsi la durabilité et la fiabilité du moteur électrique et des composants associés. Enfin, le fluide présente un haut niveau de stabilité thermique et oxydative, ce qui permet de maintenir les performances sur une durée de service prolongée.