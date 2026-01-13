Objectif atteint pour le leasing social 2025

Les 50 000 dossiers du leasing social ont été atteints. Le gouvernement se félicite du succès de cette deuxième édition et souligne que 34 % de ses modèles sont fabriqués en France. La Renault 5 a représenté un quart des commandes.

Il aura fallu trois mois pour atteindre les 50 000 dossiers du leasing social 2025. ©Renault/Yannick Brossard/DPPI

L'objectif de 50 000 dossiers du leasing social a été atteint. En effet, le gouvernement l'a indiqué dans un communiqué. Pour lui, cette nouvelle édition est "à nouveau fortement plébiscitée par les Français".

Précisons toutefois que cette deuxième édition aura mis plus de temps à atteindre la barre des 50 000 véhicules, avec trois mois au lieu de six semaines pour la première édition.

"En permettant à plus de 100 000 ménages modestes (NDLR : total des deux éditions du leasing social), notamment dans la ruralité, d’accéder à une voiture électrique à un coût inférieur au marché, nous rendons la transition bas-carbone à la fois économique et désirable. Le leasing social prouve aussi qu’il est possible de conjuguer transition écologique, justice sociale et ambition industrielle, en soutenant une offre automobile attractive produite en France et en Europe", se réjouit Monique Barbut, ministre de la Transition écologique.

"En orientant la demande vers des véhicules produits en France et en Europe, nous créons et défendons des emplois, des savoir-faire et des investissements industriels tout en répondant à un besoin attendu des Français. La transition écologique ne doit pas se faire contre notre industrie, mais avec elle. Ce dispositif démontre que compétitivité industrielle, souveraineté et accès pour tous vont de pair", s’enthousiasme Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie.

Le gouvernement précise que 34 % des véhicules commandés sont fabriqués en France. "Plus des deux tiers des voitures commandées sont de marques françaises, Renault, Peugeot, et Citroën", a indiqué Bercy à l'AFP, précisant que la Renault 5 électrique, fabriquée à Douai (59), représente à elle seule "un quart des véhicules commandés".

La Peugeot e-208, la Citroën ë-C3 et la Peugeot e-2008 figurent également parmi les modèles qui ont recueilli le plus de commandes, selon le ministère.

La deuxième édition du leasing social en chiffres

Pour rappel, les offres des constructeurs proposaient des véhicules à partir de 100 euros par mois. Ainsi, en ce qui concerne cette nouvelle édition du leasing social, 45 % des bénéficiaires appartiennent aux trois premiers déciles de revenus selon le gouvernement, tandis qu’ils représentaient 40 % des dossiers en 2024.

"Il s’agit là de la démonstration qu’une politique peut être sociale, écologique et économique. Ce dispositif a un impact concret dans le quotidien des Français : la voiture électrique n’est pas réservée aux citadins et aux plus aisés, nous veillons à ce qu’elle soit accessible à tous, dans tous les territoires", a déclaré Roland Lescure, ministre de l’Économie.

D’autre part, 55 % des commandes sont destinées aux ménages ruraux, contre 51 % lors de la précédente édition. Près de 30 % des véhicules sont attribués à des ménages situés dans des zones à faibles émissions.

Financée par les certificats d'économies d'énergie (CEE), l'aide pouvait atteindre jusqu'à 7 000 euros pour une voiture électrique neuve, selon les modèles et selon le niveau de revenu des ménages, a précisé le ministère de la Transition écologique. Au total, l'enveloppe portait sur 350 millions d'euros en 2025.

Y aura-t-il une nouvelle saison du leasing social en 2026 ? Pour l'heure, le gouvernement ne l'a pas confirmé mais cela semble fort probable.