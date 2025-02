Ne ratez rien de Rétromobile 2025 !

Le temple de la voiture ancienne s'apprête à rouvrir ses portes du 5 au 9 février 2025. Cette 49e édition de Rétromobile s'annonce comme un formidable écrin pour, entre autres, les 70 ans de la DS et la volonté de Renault de repartir à la chasse aux records avec la Filante 2025. Une quinzaine de constructeurs ont annoncé leur présence. La Formule 1 sera aussi à l'honneur.

Lors de l'édition 2024, Rétromobile avait attiré 130 000 visiteurs. ©Rétromobile/André Ferreira/DPPI

La 49e édition de Rétromobile ouvre bientôt ses portes. La grand-messe de l'ancienne va effectivement animer la porte de Versailles du 5 au 9 février 2025. Constructeurs, clubs, vendeurs, ventes aux enchères… Il y en aura pour tous les goûts, que l'on soit quatre ou deux-roues.

Pour l'automobile, la cuvée 2025 s'annonce riche. Pas loin d'une quinzaine de constructeurs ont fait le déplacement. DS sera sous les projecteurs avec la célébration du 70e anniversaire de son modèle iconique dévoilé le 6 octobre 1955. La DS a été produite à 1 456 115 exemplaires jusqu'en 1975. Comme l'indique l'affiche du salon, la DS ballon de 1959, créée à des fins publicitaires, va reprendre vie avec le concours des élèves du Garac.

Pour cet anniversaire, la marque, avec le renfort des clubs, a monté une exposition d'une douzaine de modèles historiques et exclusifs. Elle est baptisée : "La DS, une œuvre d'art depuis 70 ans". Des anciennes qui laisseront une place au DS N°8, le dernier modèle de la marque, qui prendra son premier bain de foule à Paris.

Renault à l'heure des records

Renault sera aussi présent avec le demo-car Renault Filante Record 2025. Un exercice qui s'inspire de la 40 CV des records de 1925/1926, de la Nervasport des records (1934) et de l’Étoile Filante de 1956, et qui a finalement la même vocation.

À l'heure de l'électrique, la Filante Record 2025 veut en effet battre des records avec une chaîne de traction électrique accueillant notamment la batterie de 87 kWh du dernier Scenic E-Tech. Mais cette demo-car est aussi un démonstrateur technologique avec un gros travail sur l'aérodynamique ou encore en embarquant des freins et une direction by wire. Après ce bain de foule, la Filante 2025 devrait sans doute s'attaquer cet été aux records de consommation et d'autonomie.

La Formule 1 en majesté

Un plateau sera consacré aux Formules 1 françaises et à celles motorisées par un moteur français. De quoi retrouver des monoplaces Matra, Ligier, Renault mais aussi McLaren, Jordan, Benetton et Williams.

Il y en aura 16 dont la Matra-Ford MS80 championne du monde en 1969 aux mains de Jackie Stewart et la première Renault Turbo victorieuse (RS10), en 1979, avec Jean-Pierre Jabouille au volant. Enfin, plus près de nous, la Benetton-Renault de Michael Schumacher en 1995 et la Williams Renault FW19 de Jacques Villeneuve en 1997 seront aussi présentées.

Porsche va mettre à l'honneur la 911 GT3 qui fête ses 25 ans. L'occasion de voir ou revoir plusieurs générations du modèle, de l'actuelle GT3 992.2 à la 996.2 en passant par la 991.2, mais aussi la Carrera 2.8 RSR ou encore une 964 RS, dont le châssis nu et le moteur seront exposés.

Mercedes-Benz fera aussi briller des anciennes, avec notamment un 300 SL Coupé (W198 de 1955) et un 300 SL (R107) de 1988. La 600 SWB M. Callas de 1971 sera également présente, mais la vedette du stand sera sans doute le concept C111-II à moteur Wankel de 1970.

Toyota sera aussi de la partie pour fêter 60 ans d'électromobilité. L'occasion de retrouver la Sports 800 de 1965 qui cachait déjà un système hybride avec une turbine à gaz, un générateur et un moteur électrique. Il y aura aussi la première Prius de 1997, le Rav4 électrique de 1996 et la Yaris GR Rally 1 qui dispute actuellement le championnat du monde des rallyes. D'ailleurs, Sébastien Ogier, pilote Toyota et huit fois champion du monde de la discipline, sera sur le salon le vendredi 7 février à 17 h pour partager son expérience.

L'univers des rallyes sera aussi présent sur le stand de Mitsubishi France qui met notamment à l'honneur la Lancer qui a dominé la discipline à la fin des années 1990, notamment avec Tommi Mäkinen. La marque aux trois diamants va également célébrer le quarantième anniversaire de son engagement en rallye-raid. L'occasion de ressortir du musée le Pajero de 2001 qui avait mené Jutta Kleinschmidt à la victoire.

Mazda profite de Rétromobile pour fêter les 35 ans de son roadster MX-5. La marque nippone exposera ainsi des séries spéciales de trois générations (NA, NB, NC) aux côtés de l'actuelle (ND). S'ajouteront deux MX-5 spéciales, selon le constructeur, avec un NB coupé de 2003 et un NC Superlight Version de 2009. N'oublions pas que le MX-5 demeure le roadster le plus produit au monde, avec déjà 1 256 745 unités sorties de l'usine japonaise d'Ujina, à Hiroshima.

Skoda a également fait le déplacement à la porte de Versailles pour fêter ses 130 ans. L'occasion de retracer l'histoire de la marque tchèque qui a notamment fabriqué des vélos, des motos et naturellement des voitures. Les visiteurs découvriront quinze modèles, dont le premier SUV de la marque fabriqué en Nouvelle-Zélande, le Trekka, mais aussi certains modèles engagés en WRC en passant par la Superb du Tour de France et les nouveautés électriques actuelles.

Enfin, le Méhari Club de Cassis va présenter un prototype du Burton électrique, un roadster sur une base de 2CV, bientôt disponible en électrique ou en thermique.

Le plateau moto honore Éric de Seynes

La moto tiendra également une large place dans cette 49e édition. De nombreux constructeurs seront présents, comme Triumph, Indian Motorcycles, Kawasaki, Honda, Royal Enfield, Godet Vincent…

Honda va d'ailleurs en profiter, avec le concours de son concessionnaire Star Bike, pour fêter les 50 ans de la Gold Wing.

Dans cette zone dédiée aux deux-roues, une exposition sera consacrée à Éric de Seynes où les visiteurs pourront contempler 25 machines, dont la Kawasaki HR1 Sidemm 1971 de Christian Ravel, la Yamaha 350 avec laquelle Saarinen a gagné à Daytona en 1974, la Yamaha 750 T7 qui a permis à Patrick Pons d’être champion du monde en 1979, et la Yamaha YZR 500 1989 de Christian Sarron.

Ventes aux enchères

Durant cette semaine où le monde de l'ancienne est à Paris, de prestigieuses maisons de ventes aux enchères profitent de l'occasion.

La vente officielle de Rétromobile est orchestrée par Artcurial. Il y aura trois ventes. Celle du 7 février va disperser la collection d'André Cadiou ainsi que la Silver Collection où cinq Ferrari sont recensées.

Le 8 février, Artcurial dispersera la collection de Paul-Emile B., un grand amateur de rallye, et celle d'Umberto Panini consacrée à la moto. Enfin, le 9 février, la dernière vente proposera des objets issus de l'univers de la voiture de collection. Artcurial va ainsi mettre à la vente 385 lots.

Rétromobile sera ouvert au public du 5 au 9 février 2025, tous les jours de 10 h à 19 h, avec des nocturnes jusqu'à 22 h les mercredi 5 et vendredi 7 février.

Comptez une vingtaine d'euros pour les adultes et 12 euros pour les moins de 16 ans. Pour ceux qui ne voudraient pas patienter, la soirée avant-première, le 4 février de 18 à 22 h, est accessible moyennant une centaine d'euros. La billetterie est ouverte sur le site de l'évènement.