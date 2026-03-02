Les constructeurs ont tenté de limiter la casse avec les canaux tactiques

Avec des immatriculations qui s’effondrent de 11 % depuis début 2026, le marché ne parvient pas à retrouver des couleurs. Du moins, celle qui ressort est le rouge ! Le marché trébuche de 14,7 %, à 120 764 unités. En effet, la quasi-totalité des canaux affichent une baisse à deux chiffres. Dans ce contexte moribond, certains constructeurs ont misé sur les ventes tactiques pour gonfler désespérément les statistiques.

Ainsi, en cumulé, la part des immatriculations sur les canaux loueurs courte durée (LCD) et véhicules de démonstration (VD) a couvert plus du quart (26,9 %) du marché, à 32 435 unités. Si l'on regarde dans le détail, le canal LCD a reculé de 22,5 % (17 413 unités), tandis que le VD, avec un recul de 2,3 % (15 022 unités), permet de limiter la casse. Une part qui augmente de deux points en comparaison avec février 2025.

Sur le canal particulier, le volume des immatriculations chute de 15,4 % à 52 226 unités et prend une part de marché relativement faible de 43,2 %. Côté sociétés et loueurs longue durée, les immatriculations baissent respectivement de 13,5 % et 14,8 % en février 2026 et représentent une part de 28,3 %. Les évolutions réglementaires et fiscales coûtent plus cher aux entreprises, ce qui les pousse à moins investir dans leurs flottes. Cela se ressent donc dans les chiffres.

Stellantis s’appuie sur la LCD

Les marques du groupe Stellantis se sont fortement appuyées sur les canaux tactiques pour soutenir la faiblesse de leurs immatriculations sur le marché particulier et BtoB. Ainsi, la part des ventes tactiques pour Peugeot, Citroën et Fiat atteint respectivement 40,8 %, 39,1 % et 44,4 %. Opel, pour sa part, explose les compteurs avec plus d’une immatriculation sur deux dans les canaux tactiques (55,8 %). Même constat pour Jeep, dont la part dans ces canaux s’élève à 50,4 %.

Les marques du groupe italo-franco-américain sont surtout passées par la case "loueur courte durée". Alors que ce canal représente 14,4 %, les immatriculations du constructeur tournent autour de 30 % pour les marques phares de Stellantis, à l’image de Peugeot (29 %) et Citroën (29,5 %).

Chez Fiat, c'est pire. La LCD représente 32,9 % de ses ventes, une part en explosion de 502,9 % en février 2026 – l’une des plus fortes sur ce canal, toutes marques confondues. Pour la marque au blitz, le canal LCD a augmenté de 86,9 % et prend une part de 41,4 % (1 359 unités).

Ce canal vient donc combler les faiblesses sur le marché des particuliers, où la part des immatriculations est inférieure à la moyenne des autres constructeurs de l’Hexagone. En effet, elle n’est que de 25,1 % pour Peugeot, 29,9 % pour Citroën, ou encore de 26,4 % pour Opel.

Néanmoins, si on analyse les chiffres avec optimisme, on constate que la marque allemande du groupe a enregistré, malgré tout, une belle progression sur ce canal, de 43 %, tout comme Fiat, dont les ventes aux particuliers grimpent de 21,4 %, soit une vente sur deux pour la marque italienne.

Un canal des particuliers en repli pour Renault

Chez Renault, les immatriculations ont chuté dans presque tous les canaux. En effet, sur celui des particuliers, les véhicules mis à la route reculent de 10,4 %, à 8 475 unités. Néanmoins, il représente la majorité des immatriculations pour Renault, soit 41,5 % de part de marché.

Un recul des ventes est également observé sur le canal des sociétés (-13,6 % ; 3 501 unités), atténué par une hausse sur celui des loueurs longue durée, de 11,5 % (à 4 594 unités).

Les ventes tactiques pour Renault ne représentent que 17,2 % de ses immatriculations. Si la marque enregistre un net recul de ses ventes aux loueurs courte durée (-66 %), ses immatriculations en VD ont, elles, augmenté de 27,7 % (1 762 unités). Une croissance qui s’explique notamment par la sortie de la nouvelle Clio 6.

BYD dit merci aux VD

En février 2026, BYD affiche une belle progression de ses immatriculations, de 62,1 % (976 unités). Toutefois, la marque chinoise s’est également appuyée sur les canaux tactiques. Ainsi, 40,5 % de ses immatriculations ont été réalisées sur le canal des véhicules de démonstration (+117 % ; 395 véhicules). Toutes marques confondues, il s’agit de la plus forte part en VD.

En dehors de ce canal, la marque progresse particulièrement dans ses ventes LLD. Si les volumes restent faibles avec 146 véhicules, il faut toutefois noter une croissance de 114,7 %. Avec 130 véhicules immatriculés sur le canal des sociétés (+25 %), le marché professionnel prend une part de 28 %.

Le canal des particuliers, pour le constructeur chinois, progresse pour sa part de 24,6 % (304 unités) et pèse 31,1 % de ses immatriculations.

Skoda, le bon élève

Alors que la plupart des marques affichent des ventes en berne, Skoda voit la majorité de ses immatriculations croître dans presque tous ses canaux. Ainsi, à l’exception du canal LCD (-59,7 %), tous les autres s’affichent dans le vert.

Sur le canal des particuliers, qui représente 34,2 % de ses ventes, les immatriculations ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 1 302 unités, là où le marché affiche en moyenne une décroissance.

Sur le marché professionnel, la marque du groupe Volkswagen progresse également, avec des immatriculations en forte hausse sur le canal des sociétés (+25,3 % à 1 076 véhicules) et plus modestes en LLD (834 unités ; +0,8 %), qui représente toutefois 21,9 % de ses immatriculations. Les VD ont également bondi de 15,9 %, bien que ce canal n'incarne qu’une part de 12,7 %, avec 482 unités.