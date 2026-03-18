Les bons comptes d'Audi en 2025 dans un environnement chahuté

Audi a été solide dans la tempête en 2025. Malmenée sur le plan commercial en Chine et aux États-Unis pour des raisons diverses, la marque aux anneaux est parvenue à soigner ses comptes. À commencer par son chiffre d’affaires, qui a atteint 65,5 milliards d’euros, en hausse de 1,5 %.

"Cette progression s'explique notamment par la part plus importante de modèles 100 % électriques ainsi que par les ventes de véhicules Cupra au sein du groupe", explique le blason premium du groupe VW. En effet, la Cupra Terramar est produite depuis 2024 sur le site Audi de Győr, en Hongrie, dans le cadre d'une production sous contrat au sein du groupe VW.

Marge opérationnelle de 5,1 %

Les autres grands indicateurs financiers témoignent d’une certaine solidité, même si tous ne sont pas orientés à la hausse. C’est le cas du bénéfice d’exploitation, en repli de 13,6 %, à 3,37 milliards d’euros. Audi explique que les droits de douane américains ont pesé ici pour 1,2 milliard d’euros, sans compter le report d’un projet électrique sur le segment D et les charges liées aux provisions dans le cadre de la réglementation sur le CO2. En conséquence de quoi la marge opérationnelle s’est légèrement effritée, passant de 6 à 5,1 %.

En revanche, le flux de trésorerie net grimpe à 3,4 milliards d’euros (+11,4 %) et le bénéfice après impôts s’établit à 4,61 milliards d’euros, progressant de 10,2 %. "Cette évolution positive est notamment le reflet d'une gestion rigoureuse des coûts et d'une discipline accrue en matière d'investissements", assure la marque.

Les salariés sont associés à ces résultats. Les ouvriers des usines allemandes d'Audi reçoivent une prime de participation aux résultats de 1 740 euros, à laquelle viennent s’ajouter 1 100 euros au titre de la retraite d'entreprise.

"Malgré des conditions difficiles, Audi a affiché une performance solide en 2025, estime Jürgen Rittersberger, directeur financier d'Audi. Si la forte progression des livraisons en fin d'année, l'adoption d'une discipline stricte en matière de coûts et la mise en œuvre rigoureuse du programme de performance nous ont permis de renforcer nos performances, nous constatons que la pression sur les marges et l'efficacité reste élevée."

Lancement de l'A2 e-tron

Pour 2026, Audi prévoit un chiffre d'affaires entre 63 et 68 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 6 et 8 %. Le flux de trésorerie net devrait quant à lui s'établir entre 3 et 4 milliards d'euros. Les lancements de l’A2 e-tron, du nouveau Q7 et du grand SUV Q9 seront les temps forts de l’année.

"Cette année encore, nous travaillerons avec détermination à la réalisation de nos objectifs financiers à long terme. Il est essentiel pour cela d'activer tous les leviers opérationnels et financiers afin de rendre Audi durablement plus efficace, plus compétitive et plus rentable. Le succès durable exige du temps, de la discipline et de la résilience", prévient Jürgen Rittersberger.

Cela n’empêchera pas les suppressions d’emplois. Sur les 6 000 suppressions de postes prévues d'ici 2027, 65 % sont déjà effectives. D'ici 2029, l'entreprise prévoit la suppression d’environ 1 500 postes supplémentaires. Le but est de "garantir la pérennité et la compétitivité des sites allemands".