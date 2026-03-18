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Constructeurs

Bentley réduit ses effectifs face à la baisse de la demande et aux tensions commerciales

Publié le 18 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Le constructeur britannique de voitures de luxe annonce la suppression de 275 postes, soit environ 6 % de ses effectifs. Bentley veut garantir la compétitivité de l'entreprise dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale, notamment en Chine, et de transition difficile vers l’électrique.
Bentley suppressions de postes
Bentley compte supprimer 6 % de ses effectifs. ©AdobeStock-sarymsakov.com

Même le très haut de gamme n’échappe plus aux turbulences du marché automobile mondial. Le constructeur britannique d'automobiles de luxe Bentley a annoncé son intention de supprimer 275 emplois le mardi 18 mars 2026, évoquant la faible demande chinoise, l'impact des droits de douane américains et une difficile transition vers les véhicules électriques. Cette réduction d'environ 6 % de ses effectifs intervient alors que Bentley, propriété du groupe allemand Volkswagen, a fait état l'an dernier d'une forte baisse de son bénéfice d'exploitation et d'un recul de son chiffre d'affaires.

 

"Nous prenons des décisions difficiles afin de garantir la compétitivité à long terme de l'entreprise", a déclaré le directeur général Frank-Steffen Walliser dans un communiqué. Le constructeur évoque un "environnement de marché mondial difficile". Bentley a récemment repoussé de cinq ans, à 2035, son objectif de ne proposer que des modèles 100 % électriques à son catalogue.

 

Bentley recule sa bascule vers l'électrique

 

Les emplois supprimés incluent 150 postes administratifs, le reste provenant de la fermeture de postes vacants, de la fin de contrats de sous-traitance et des départs volontaires non remplacés. Volkswagen a indiqué la semaine dernière supprimer 50 000 emplois en Allemagne d'ici 2030, invoquant la concurrence chinoise, en particulier sur les véhicules électriques, les droits de douane américains et des coûts élevés.

 

Plus de 4 000 personnes travaillent sur le site historique de Bentley à Crewe, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où le constructeur regroupe l'ensemble de ses activités, du dessin à la production en passant par la recherche et développement et l'ingénierie. (Avec AFP)

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