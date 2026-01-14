Audi n’a pas échappé aux turbulences chinoises et américaines

Les livraisons de la marque premium du groupe Volkswagen ont baissé de 2,9 % en 2025, principalement à cause des droits de douane américains et de l’âpre concurrence en Chine. Audi souligne la bonne performance de sa gamme électrique.

En 2025, Audi a livré 2,9 % de voitures de moins qu'en 2024. ©Audi

L’année 2025 a été difficile pour les marques premium allemandes. BMW, Mercedes-Benz et maintenant Audi ont annoncé une baisse de leurs livraisons mondiales. Pour la marque aux anneaux, l’année qui vient de s’écouler s’est achevée sur un repli de 2,9 % des immatriculations, à 1 623 551 unités.

À l’instar de ses concurrents, Audi a souffert en Amérique du Nord et en Chine. Dans la première région, ses volumes ont chuté de 12,2 %, à 202 143 unités, principalement à cause de la hausse des droits de douane aux États-Unis. En Chine, c’est la rude concurrence des marques locales qui a entraîné un repli de 5 % des livraisons, à 617 514 unités.

L'Europe tient bon

"Les défis géopolitiques et économiques ont continué à peser sur les chiffres de livraison en 2025. La concurrence intense en Chine et la politique tarifaire américaine ont affecté l'ensemble du secteur automobile et influencé le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale", commente la marque dans un communiqué.

Audi a en revanche pu compter sur l’Europe pour compenser ces chahuts internationaux. Elle y a livré 670 336 voitures, soit 0,9 % de plus qu’en 2024. L’Allemagne a été la locomotive continentale avec 206 290 immatriculations, loin devant la France et ses 48 756 unités (+1,8 %).

L’autre motif de satisfaction des dirigeants de la marque est la hausse de 36 % des modèles électriques. Ce sont 223 000 voitures à batterie qui ont trouvé preneurs en 2025, dont 84 000 Q6 e-tron et 37 000 A6 e-tron. C’est en Europe que les VE ont été les plus en vue (113 000 unités).

"Notre initiative produit est en bonne voie et les livraisons reflètent progressivement cette tendance. En 2025, nous avons principalement enregistré une augmentation des ventes de modèles électriques. Nous voulons poursuivre cette trajectoire ascendante en 2026", déclare Marco Schubert, membre du comité de direction chargé des ventes et du marketing.

Carnet de commandes en hausse

L’année 2026 s’annonce plutôt bien puisque les livraisons ont accéléré au dernier trimestre 2025, une dynamique qui reste à confirmer. Audi voit également comme un signe positif la hausse de 13 % du carnet de commandes l’an passé, avec une pointe à +58 % pour les modèles électriques.