Le concept de la Citroën 2CV se dévoile peu à peu

Ce sera sans doute la star de ce Mondial de l'Auto 2026. En effet, le concept annonçant le retour de la 2CV en 2028 est très attendu.

Pour faire patienter, Citroën a levé le voile sur quelques détails. Une chose est sûre, la filiation avec la Deuche est claire.

Les rondeurs de la carrosserie sont bien là alors que les optiques semblent perchées en haut des ailes. Les lignes concaves sur le capot sont aussi un clin d'œil, comme les poignées ou encore le petit éclairage en haut du pilier C. Que restera-t-il de ce concept sur le modèle de série ? On tentera de la découvrir durant le Mondial.

Rappelons que cette future 2CV devrait arriver sur le marché fin 2028. Sa production démarrerait au second semestre 2028 dans l'usine de Pomigliano d'Arco, en Italie. La française partagera sa base technique et la ligne de production avec la future Leapmotor T03 mais aussi avec la Fiat Pandina. Trois modèles qui vont venir grossir les rangs du segment A électrique avec un prix d'attaque en dessous de 15 000 euros.