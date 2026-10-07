Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Le concept de la Citroën 2CV se dévoile peu à peu

Publié le 7 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
En attendant l'ouverture du Mondial de l'Auto 2026, Citroën lève le voile sur quelques détails de son concept 2CV. La filiation avec l'iconique Deuche semble claire. Pour découvrir l'intérieur, il faudra encore un peu de patience.
Citroën Concept 2CV
Citroën commence a dévoilé certains détails du concept 2CV. ©Citroën

Ce sera sans doute la star de ce Mondial de l'Auto 2026. En effet, le concept annonçant le retour de la 2CV en 2028 est très attendu.

 

Pour faire patienter, Citroën a levé le voile sur quelques détails. Une chose est sûre, la filiation avec la Deuche est claire.

 

 

Les rondeurs de la carrosserie sont bien là alors que les optiques semblent perchées en haut des ailes. Les lignes concaves sur le capot sont aussi un clin d'œil, comme les poignées ou encore le petit éclairage en haut du pilier C. Que restera-t-il de ce concept sur le modèle de série ? On tentera de la découvrir durant le Mondial.

 

Festival de nouveautés au Mondial de l’Auto 2026

 

Rappelons que cette future 2CV devrait arriver sur le marché fin 2028. Sa production démarrerait au second semestre 2028 dans l'usine de Pomigliano d'Arco, en Italie. La française partagera sa base technique et la ligne de production avec la future Leapmotor T03 mais aussi avec la Fiat Pandina. Trois modèles qui vont venir grossir les rangs du segment A électrique avec un prix d'attaque en dessous de 15 000 euros.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Louis-Marie Chevalier, Stellantis : "Les acheteurs de voitures d'occasion privilégient des mensualités abordables"

Louis-Marie Chevalier, Stellantis : "Les acheteurs de voitures d'occasion privilégient des mensualités abordables"

Véhicule utilitaire : l’autre bataille des constructeurs

Véhicule utilitaire : l’autre bataille des constructeurs

Le plan détaillé du Mondial de l'Auto 2026

Le plan détaillé du Mondial de l'Auto 2026

Festival de nouveautés au Mondial de l’Auto 2026

Festival de nouveautés au Mondial de l’Auto 2026

Les patrons de l'automobile française à l'honneur

Les patrons de l'automobile française à l'honneur

Philippe Narbeburu va diriger la future coentreprise de Stellantis avec Dongfeng

Philippe Narbeburu va diriger la future coentreprise de Stellantis avec Dongfeng

Laisser un commentaire

cross-circle