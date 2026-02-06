La fin d'un design prisé par les constructeurs automobiles ?

Longtemps symbole de modernité et de design épuré, les poignées de portière affleurantes sont dans le viseur de Pékin. Jugés dangereux en cas d’accident, ces accessoires rétractables, très répandus sur les véhicules électriques, seront interdits en Chine à partir de 2027. Une décision qui pourrait accélérer la disparition de cet élément de style dans l’automobile mondiale.

La Chine va interdire au 1er janvier 2027 les poignées de porte affleurantes, appelées également rétractables. ©XPeng

La Chine s’attaque à l’un des codes esthétiques les plus emblématiques des voitures électriques modernes. À partir du 1er janvier 2027, les véhicules équipés exclusivement de poignées de portière affleurantes – intégrées à la carrosserie pour des raisons de design et d’aérodynamisme – ne pourront plus être commercialisés dans le pays. En cause : un risque majeur pour la sécurité des occupants et des secours lorsque les systèmes électriques sont hors service après un accident.

Très populaires depuis une dizaine d’années, notamment sur les modèles électriques haut de gamme, ces poignées rétractables se sont imposées sur un marché chinois en pleine explosion. Mais leur fonctionnement dépendant de l’électronique peut les rendre inopérantes en cas de choc, transformant l’habitacle en piège. Un danger désormais jugé inacceptable par les autorités chinoises.

Interdites en 2027

Cette interdiction a été annoncée par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Elles imposeront alors la présence sur les véhicules de poignées extérieures et intérieures classiques à déclenchement mécanique. Les modèles ayant déjà été homologués en vue d'une commercialisation en Chine disposeront d'un délai supplémentaire de deux ans pour se mettre en conformité, a précisé le ministère.

Ces nouvelles réglementations permettront "d'améliorer le niveau de sécurité", a-t-il ajouté. Les constructeurs devront aussi, en vertu des nouvelles dispositions publiées par le ministère, améliorer la visibilité des poignées intérieures, ce qui passera par une signalisation obligatoire à l'intérieur de la voiture.

Un incident très médiatisé s'est produit en octobre lorsque des secouristes ont été dans l'incapacité d'ouvrir les portes d'un véhicule électrique de la marque Xiaomi qui avait pris feu après un accident dans la ville de Chengdu (sud-ouest). Le conducteur, qui aurait été sous l'emprise de l'alcool, est décédé.

Quand la Chine dicte sa réglementation

"En matière de régulation des véhicules électriques et intelligents, la Chine est de plus en plus en train de définir la réglementation, plutôt que de se contenter d'appliquer des règles créées ailleurs", a déclaré Bill Russo, fondateur du cabinet de conseil Automobility, basé à Shanghai. Il estime que ces nouvelles règles sur les poignées de portes pourraient être reprises à l'étranger, notamment en Europe, "à mesure que les véhicules et plateformes chinois définissent les standards mondiaux en matière de conception des véhicules électriques."

Les constructeurs chinois ne sont pas les seuls à utiliser cet artifice stylistique. Tesla ou Kia pour ne citer qu'eux, proposent également des véhicules dotés de poignées affleurantes. Avec cette mesure, les constructeurs devront choisir entre adapter uniquement leurs modèles vendus en Chine, ou appliquer ces changements à l'échelle mondiale. Il est donc fort probable que ce design disparaisse très rapidement du paysage automobile. (avec AFP)