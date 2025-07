Geely, seul maître à bord de Zeekr

Déjà actionnaire majoritaire de Zeekr, le groupe Geely annonce qu'il acquiert la totalité des actions restantes de la marque de véhicules électriques haut de gamme. Un moyen pour le constructeur automobile chinois de rationaliser ses activités et de renforcer son avantage concurrentiel.

Fondée en 2021, Zeekr est une marque de véhicules électriques haut de gamme. ©Zeekr

Le groupe Geely annonce la fusion de ses filiales Geely Auto et Zeekr. Le géant de l’automobile chinois, qui détient déjà environ 62,8 % des actions de Zeekr, prévoit donc d’acquérir la participation restante de l’entreprise qui fabrique des véhicules électriques haut de gamme.

La transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, interviendra un peu plus d'un an après l’introduction de Zeekr à la Bourse de New York par Geely. La société avait alors été valorisée à plus de 6,8 milliards de dollars, devenant ainsi la première cotation chinoise majeure aux États-Unis depuis 2021.

En absorbant l’intégralité de Zeekr, le groupe Geely souhaite désormais se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. D’autant que la concurrence fait rage en Chine, marquée par une pression sur les marges et par une guerre des prix de plus en plus intense dans le secteur des véhicules électriques.

La refonte de Geely

Connu pour avoir racheté et redynamisé Volvo dans les années 2010, Geely s’est depuis diversifié avec un portefeuille étendu, allant des taxis noirs londoniens au constructeur malaisien Proton. Le groupe a également noué des alliances stratégiques avec Renault et Mercedes-Benz.

Au mois de novembre 2024, Geely annonçait une restructuration majeure en fusionnant ses marques de véhicules électriques Zeekr et Lynk & Co. Depuis cette refonte, les deux filiales peuvent désormais partager des ressources essentielles, notamment en recherche et développement, ainsi que des capacités logicielles et matérielles.

Face à cette décision, le constructeur Volvo Cars, qui était actionnaire de Lynk & Co depuis 2017, avait quant à lui décidé de céder sa participation de 30 % dans l’entreprise. La marque suédoise avait toutefois annoncé poursuivre les collaborations opérationnelles sur certains marchés.