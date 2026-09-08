Futures Peugeot, DS et Alfa Romeo, Stellantis change ses plans

Attendu au tournant, le plan stratégique FaSTLAne a suscité plus d’inquiétudes que d’espoirs lors de sa présentation en mai 2026. Les analystes financiers l’ont considéré comme un électrochoc nécessaire pour restructurer Stellantis, tout en émettant de nombreuses réserves. Depuis, le cours de l’action a dévissé pour atteindre 4,68 euros fin août 2026, contre 8,18 euros un an auparavant.

Antonio Filosa, directeur général du groupe, doit désormais redresser la rentabilité du constructeur et rassurer ses actionnaires. Une ambition qui ne sera pas sans conséquences pour les marques européennes, dont les plans produits ont été largement remaniés.

Investissements : priorités aux États-Unis…

Le directeur général de Stellantis a annoncé un plan de 60 milliards d’euros d’ici à 2030, dont 60 % seront consacrés aux marques américaines. En matière de lancements, hors restylages, onze nouveaux modèles sont attribués aux quatre marques Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, contre 23 aux sept marques européennes concernées.

Ce choix, que l'on pourrait qualifier d'"America First" rappelle la stratégie mise en œuvre par FCA, Fiat Chrysler Automobiles, au milieu des années 2010. À cette époque, son directeur général, Sergio Marchionne, avait massivement investi dans Jeep, au détriment d’Alfa Romeo, Fiat et Maserati, avec l’objectif de répondre aux attentes des actionnaires et des distributeurs américains. Le même objectif était déjà présent : calmer le jeu avec les actionnaires et les distributeurs au pays de l’oncle Sam.

Après les coupes franches réalisées sous la direction de Carlos Tavares, les marges de manœuvre sont toutefois réduites. Stellantis doit notamment réinvestir dans son ingénierie pour relancer des moteurs thermiques aux États-Unis et développer de véritables systèmes hybrides en Europe.

Le groupe doit également combler son retard dans les architectures logicielles SDV, pour Software Defined Vehicle. En mai 2026, il a ainsi étendu son accord avec l’américain Applied Intuition au développement et à la validation des logiciels de STLA Brain, en complément de STLA SmartCockpit.

… avec des conséquences pour les marques européennes

Depuis la nomination d’Antonio Filosa en mai 2025, le plan produits des différentes marques a été revu, tant dans son contenu que dans son calendrier. Les nouvelles Alfa Romeo Stelvio et Giulia, initialement attendues en 2026, ont d’abord été repoussées à 2028. Aux dernières nouvelles, leur avenir est toujours en cours de réflexion.

Chez Peugeot, la prochaine e-208, connue sous le code P1H, a été décalée de la fin de l’année 2026 à septembre 2027. Même report chez Opel : la future Corsa électrique, code O1H, ne sortirait finalement qu’au printemps 2028. Les changements seront encore plus importants sur le segment C, où Stellantis revoit à la fois ses choix techniques et son calendrier industriel.

Une plateforme moins coûteuse pour le segment C

Sous la direction de Carlos Tavares, Stellantis envisageait de développer une nouvelle plateforme STLA Medium multiénergie pour les futures berlines et SUV du segment C. L’actuelle STLA Medium constitue une évolution de l’ancienne EMP2 V4.

Jugé trop coûteux, le projet d’une plateforme entièrement nouvelle a reçu une fin de non-recevoir. L’ingénierie s’est alors orientée vers une autre solution : étendre au segment C la nouvelle STLA Small, initialement destinée aux véhicules du segment B. Le défi consiste désormais à adapter cette plateforme électrique à des motorisations thermiques et hybrides.

Le calendrier initial prévoyait l’arrivée, à la mi-2028, d’un SUV compact Peugeot portant le code P3U. Ce modèle devait succéder indirectement à la 408 et être accompagné par la renaissance de la Lancia Delta.

Les berline et break Peugeot 308, connus sous les codes P2H et P2W, ainsi que les Opel Astra O2H et O2W, devaient suivre en 2029. Une éventuelle DS N°4 était également envisagée. Mais la présentation de FaSTLAne, en mai 2026, a rebattu les cartes.

Plus d’un an de retard pour la future Peugeot 308

Antonio Filosa a fixé plusieurs objectifs financiers à Stellantis : réduire les coûts de six milliards d’euros d’ici à 2028, retrouver une marge d’exploitation de 7 % et porter le chiffre d’affaires de 154 à 190 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour les atteindre, le groupe ne peut investir simultanément dans tous ses programmes. Il a donc choisi de repousser le lancement de plusieurs modèles européens afin d’alléger les dépenses industrielles dans ses prochains bilans.

Selon nos informations, le renouvellement du segment C chez Peugeot et Opel prendra au minimum un an de retard. Le SUV compact de la gamme 308 ouvrira le bal à la fin de l’année 2029. Une échéance confirmée en août 2026 par Alain Favey, directeur général de Peugeot, auprès du média britannique Auto Express. La berline Peugeot 308 suivra vers le milieu de l’année 2030, puis le break au début de 2031. Les trois modèles seront assemblés dans l’usine de Mulhouse (68).

Chez Opel, la future berline Astra entrera en production à Rüsselsheim, en Allemagne, à la fin de l’année 2030. La version break arrivera quelques mois plus tard.

Stellantis n’est cependant pas le seul constructeur à repousser le renouvellement de ses berlines compactes. La future Volkswagen Golf 9 a également été décalée de 2028 à 2030. Ce retard résulte de la gestation difficile de la nouvelle plateforme électrique SSP, dont la conception de l’architecture logicielle SDV a été confiée au constructeur américain Rivian.

Changement d’allure pour les Peugeot 308 et Opel Astra ?

Durant l’été 2026, Alain Favey, directeur général de Peugeot, et Florian Huettl, son homologue chez Opel, ont évoqué dans la presse britannique l’avenir de leurs berlines compactes. Tous deux ont confirmé le maintien d’une version break et exprimé leur volonté de faire évoluer la silhouette de la berline, dont les ventes s’érodent en Europe au profit des SUV. Leurs déclarations laissent entendre que les futures Peugeot 308 et Opel Astra pourraient adopter une allure de crossover.

Derrière ce choix se cacherait également une contrainte technique. Les versions électriques viseront une autonomie de 500 km et devraient utiliser une batterie LFP moins coûteuse, produite dans le cadre de la coentreprise formée avec CATL à Saragosse, en Espagne. Cette chimie offre cependant une densité énergétique inférieure à celle des batteries NMC. Elle nécessite donc un pack plus épais pour embarquer une quantité suffisante de kWh, ce qui pourrait conduire Stellantis à augmenter la garde au sol de ses compactes.

Une carrière prolongée pour les modèles actuels

Restylées respectivement en septembre 2025 et au printemps 2026, les Peugeot 308 et Opel Astra actuelles vont voir leur carrière se prolonger de quatre années supplémentaires. Une éternité face au rythme de renouvellement de la concurrence chinoise !

Pour rester compétitives, les deux compactes bénéficieront de nouvelles évolutions esthétiques et techniques. Leur version électrique recevra un nouveau moteur et de nouvelles batteries. Une véritable motorisation hybride devrait également rejoindre la gamme entre 2027 et 2028, tandis que l’ensemble de la brique logicielle sera optimisé.

Alfa Romeo privilégiée au détriment de DS et Lancia

Le nouveau plan produits modifie également les équilibres entre les marques premium de Stellantis. Le groupe semble désormais privilégier Alfa Romeo au détriment de Lancia et DS Automobiles.

La future Alfa Romeo Alfetta, connue en interne sous le code A2H, avait été abandonnée sous la direction de Jean-Philippe Imparato. Elle verra finalement le jour. Alfa Romeo a confirmé le retour d’une berline compacte en diffusant une première image en mai 2026.

Un "coup de com" qui visait à rassurer sur l’avenir de la marque, mais l’image ne peut correspondre au dessin définitif d’un véhicule dont le lancement n’interviendra que plusieurs années plus tard. Selon nos informations, l’Alfetta entrera en production à partir de 2030. Elle ne sera toutefois pas assemblée à Pomigliano d’Arco. À partir de 2028, l’usine italienne accueillera le programme E-Car, qui comprend les futures Citroën 2CV, Fiat Pandina et Leapmotor T03.

La production de l’Alfetta sera confiée à l’usine polonaise de Tychy, appelée à recevoir la plateforme STLA One à l’horizon 2030. Le site produira également deux nouvelles Jeep Avenger et Renegade. Sur ses chaînes de montage, l’Alfetta succédera à l’Alfa Romeo Junior, qui ne sera pas renouvelé.

Cette décision s’accompagnerait de l’abandon de deux autres projets. Annoncée pour 2028, la Lancia Delta ne fera finalement pas son retour à Pomigliano d’Arco. La future DS N°4 resterait également à quai. Son abandon laisserait la prochaine Opel Astra seule à Rüsselsheim parmi les modèles initialement prévus sur cette base.