Ford se rapproche de BYD pour les batteries de ses véhicules hybrides

Publié le 16 janvier 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le constructeur américain Ford serait en cours de négociations avec le chinois BYD pour l’achat de batteries destinées à ses véhicules hybrides. Des pourparlers contestés par la Maison-Blanche.

Ford serait en discussion avec BYD pour l'achat de batteries pour ses véhicules hybrides. ©Ford

Ford serait actuellement en cours de négociations avec BYD, selon les informations du Wall Street Journal. Un partenariat qui, s’il se concrétise, permettrait l’achat de batteries auprès du géant chinois pour les véhicules hybrides du constructeur américain. Les deux entreprises sont en pourparlers afin de déterminer les modalités du partenariat. Parmi les options possibles, Ford utiliserait les batteries BYD pour des véhicules hybrides destinés à quitter les frontières étasuniennes. Interrogés par l’agence de presse Reuters, les deux constructeurs n’ont pas officiellement pas confirmé ces informations. Seul Ford a indiqué dans un communiqué qu’il était en discussion avec "beaucoup d’entreprises à propos de nombreux sujets". Un bon cru 2025 pour Ford aux États-Unis Sur le réseau social X, le conseiller au commerce de Donald Trump et artisan des droits de douane, Peter Navarro, a vivement critiqué le rapprochement entre les deux constructeurs. "Ford veut donc à la fois soutenir la chaîne d'approvisionnement d'un concurrent chinois et se rendre plus vulnérable sur cette même chaîne d'approvisionnement ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?", a-t-il écrit dans son message. Les constructeurs américains sont en quête de réduction des coûts de leurs véhicules électriques face à la concurrence chinoise. Comme le rappelle Reuters, Ford a passé dans ses comptes une provision de 19,5 millions de dollars et revu sa stratégie électrique.

