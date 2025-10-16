Budget automobile : de fortes disparités entre véhicules neufs et d’occasion

Roole Data publie une étude analysant le budget que consacrent les Français à leur véhicule. Basée sur des données de 2024, elle révèle que les automobilistes dépensent en moyenne 416 euros par mois pour leur voiture. Un coût qui varie fortement selon la motorisation et en fonction d'un modèle neuf ou d’occasion.

Les véhicules hybrides rechargeables neufs représentent un budget mensuel moyen de 762 euros. ©Mercedes-Benz

Entre l’assurance, le parking, le carburant ou la recharge et l’entretien, difficile de savoir précisément combien coûte un véhicule. Néanmoins, Roole Data s’est penché sur la question et vient de publier une étude dont l’objectif est de mesurer le coût réel d’une voiture.

En se basant sur des données officielles du gouvernement et de plusieurs institutions datant de 2024, la plateforme d’analyse du premier club automobile français estime que posséder une voiture représente une dépense moyenne de 416 euros par mois.

Selon l’Insee, ce montant constitue le deuxième poste de dépense des ménages (13 %), derrière le logement (28 %), à égalité avec les "biens divers" et devant l’alimentation (12 %).

D’après l’étude, la simple possession du véhicule, même à l’arrêt, représente les deux tiers du budget automobile. Les dépenses fixes s’élèvent ainsi en moyenne à 257 euros par mois. L’acquisition d'une voiture coûte 167 euros par mois, tandis que l’assurance et le stationnement résidentiel représentent respectivement un budget mensuel de 45 euros et 44 euros. Les 159 euros restants regroupent les frais de carburant (100 euros), d’entretien (44 euros) et de péages (16 euros). Ces dépenses liées à l’usage sont calculées sur la base de 12 000 km parcourus par an.

Des dépenses qui varient entre véhicule neuf ou d’occasion

Deux tiers du budget automobile sont donc liés à l’achat du véhicule et à la dépense en carburant. En effet, l’acquisition représente le premier poste de coût. "Même réparti dans le temps, il demeure la principale composante du budget automobile, en particulier pour les véhicules neufs. Ce niveau de dépense illustre l’effort financier que représente la possession d’un véhicule", précise Roole Data dans son rapport.

La plateforme estime que la dépense moyenne de 416 euros par mois masque de fortes disparités. Un véhicule neuf peut ainsi atteindre un coût de 522 euros mensuels, contre 384 euros pour une voiture d’occasion. Sans surprise, l’écart s’explique par le prix d’acquisition, qui s’élève à 283 euros pour un VN contre 132 euros pour un VO. Rappelons que 76 % des véhicules achetés sont d’occasion.

Les PHEV neufs sont les plus coûteux

Par motorisation, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) décrochent la palme des dépenses mensuelles. Selon Roole Data, un PHEV représente un budget moyen de 762 euros par mois, contre 551 euros pour un diesel et 521 euros pour un hybride non rechargeable – les deux autres motorisations les plus significatives en termes de budget. Ce coût élevé s’explique en grande partie par le prix d’acquisition : 530 euros par mois en moyenne, souvent en raison de la présence majoritaire de modèles haut de gamme dans cette catégorie.

À noter que le budget carburant d’un PHEV ne représente que 77 euros par mois, soit le plus bas après celui du véhicule électrique, dont la recharge revient à 39 euros mensuels. Les véhicules essence affichent le coût total le plus bas avec un budget moyen de 469 euros par mois, malgré un carburant plus onéreux (113 euros). Le véhicule électrique arrive en deuxième position avec 513 euros de dépense mensuelle, principalement en raison d’un coût d’achat élevé.

Roole Data souligne qu’entre 2018 et 2024, le prix moyen d’un véhicule neuf a augmenté de 40 %, soit environ 10 000 euros. Une hausse due notamment à la montée en gamme des modèles, à l’inflation, à l’augmentation des coûts de production, au durcissement réglementaire et à l’électrification, qui tirent les prix vers le haut. L’écart de prix entre un véhicule neuf et un véhicule d’occasion dépasse désormais les 40 %, selon la motorisation.