Marché du véhicule d'occasion en Europe : l’offre au plus bas, mais des prix qui résistent

Il y a décidément moins de véhicules d'occasion à revendre en Europe. En considérant les marchés français, allemand, italien, espagnol et belge, la plateforme Leparking a recensé 3,869 millions d'annonces de voitures et d'utilitaires chez les infomédiaires, dans son étude de septembre 2025. Il s'agit d'un plus bas niveau d'offres constaté depuis une année calendaire.

Comparativement à septembre 2024, le nombre d'annonces s'est contracté de 0,8 % à peine. Mais par rapport à août dernier, le marché des véhicules d'occasion s'est tari de 2 %. Les chiffres compilés par Leparking révèlent des baisses, d'une part, de 1,9 % pour les voitures d'occasion (3,637 millions d'annonces) et, d'autre part, de 3,5 % pour les véhicules utilitaires (2,316 millions d'unités).

De retour sous la barre du million d'annonces pour la première fois depuis mai 2024, à 969 615 pour être précis, la France a perdu 5,6 % d'offres d'un mois à l'autre. Dans les pays voisins, la situation a été moins catastrophique, voire plus saine. L'Allemagne s'est maintenue, à 1,522 million d'annonces de véhicules d'occasion (+0,1 %) et la Belgique a grimpé à 172 197 offres (+3 %).

Une rotation qui prend du retard

Pourtant, la rotation prend du retard. Tous canaux confondus, elle était en moyenne de 44 jours en août et vient de passer à 47 jours. La faute à des particuliers qui ont besoin de cinq jours supplémentaires pour trouver un acquéreur (41 jours). Alors que les professionnels renouvellent toujours les offres après 52 jours.

Lorsque l'analyse s'étend aux Pays-Bas et au Portugal, le délai est évalué à 48 jours en moyenne. Il s'est allongé de deux jours par rapport à août dernier. Il faut dire que les professionnels portugais ont impacté à la hausse les statistiques puisque leur rotation moyenne est passée de 78 à 81 jours. À cette échelle, l'Allemagne demeure la championne. Dans ce pays, il faut 37 jours en moyenne, contre 39 jours en Belgique, 48 jours en France ou encore 57 jours en Espagne.

Les distributeurs français loin en dessous

Cela ne fait pas repartir les prix à la hausse pour autant. Ils se stabilisent autour de 21 000 euros tous canaux confondus. Il y a une légère inflexion chez les professionnels, à moins de 27 650 euros (-0,3 %). Cette analyse est remise en question par l'élargissement aux Pays-Bas et au Portugal. En effet, en prenant en compte les sept pays, le prix moyen des voitures d'occasion se situe à 20 591 euros, soit 0,4 % de plus que le mois précédent.

La baisse la plus prononcée des prix a été observée dans les points de vente tricolores (-2,2 %, à 23 317 euros). Les homologues allemands sont revenus à 32 000 euros (-0,2 %). À l'inverse, les distributeurs de véhicules d'occasion portugais (+2,1 %, à près de 27 700 euros), les belges (+0,8 %, à 32 350 euros) et néerlandais (+0,7 %, à quasiment 25 000 euros) ont tiré les tarifs vers le haut.

Est-ce une influence du mix énergétique ? Peu probable. Les volumes se sont érodés, y compris pour les voitures électriques. Selon Leparking, en France et dans les quatre pays mitoyens, les VE d'occasion ont diminué de 1,7 % dans les annonces, à moins de 185 300 unités. Les voitures essence ont suivi la même trajectoire (-1,6 %, à 1,63 million d'unités). Avec 1,407 million d'annonces recensées, les voitures diesel d'occasion ont quant à elles fondu de 2,7 %.