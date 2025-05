Une stabilisation du volume d'annonces s'observe en Europe

Le mois de mai 2025 a marqué une accalmie. Selon l'étude réalisée par la plateforme Leparking, agrégateur international de petites annonces de véhicules d'occasion, le nombre d'annonces en Europe n'a augmenté que de 0,1 % par rapport à avril dernier. Ainsi, les infomédiaires opérant en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique cumulaient 4 101 700 offres de voitures et d'utilitaires au moment de la photographie.

Une faible poussée de croissance qui a toutefois emmené le marché à son sommet depuis l'instauration de ce baromètre, en janvier 2021. C'est le troisième mois consécutif avec plus de quatre millions d'annonces disponibles sur le périmètre des cinq pays scrutés. Là encore, l'Europe fait face à une situation inédite en près de quatre ans et demi.

La France est à contre-courant. Il s'agit du seul pays où le nombre d'annonces a régressé. Les quelque 1,095 million de véhicules en vente correspondent à -3,1 % sur le mois. Ailleurs, les voitures d'occasion ont afflué sur les sites internet des infomédiaires. L'Italie illustre tout spécifiquement cette dynamique avec +4 % d'annonces, à 737 650 unités.

L'Espagne améliore sa rotation, l'Allemagne en modèle

Il faut dire que les annonces restent actives plus longtemps d'après les statistiques. À l'échelle de ces cinq pays, la durée de vie moyenne des publications s'élève à 46 jours, soit deux de plus que dans l'édition d'avril du baromètre édité par Leparking. En ajoutant les Pays-Bas et le Portugal à la liste des pays, la moyenne est aussi en hausse d'une journée, à 47 jours.

Dans cette discipline, l'Espagne (55 jours contre 56 auparavant) et le Portugal (54 jours contre 57 en avril) font figure de bons élèves qui améliorent leur note. Mais l'Allemagne, qui a stabilisé le rythme à 37 jours, fait office de modèle. En effet, ni la France (41 jours ; +1 jour) ni la Belgique (40 jours ; +2 jours) ne font tourner aussi vite.

Une dégradation plus prononcée encore en Italie. Sur la péninsule, les annonces de véhicules d'occasion s'affichent en moyenne pendant 54 jours. En comparaison avec le mois précédent, elles ont une durée de vie supérieure de cinq jours.

Les particuliers baissent les prix

En conséquence de cela, les revendeurs, qu'ils soient distributeurs ou particuliers, révisent les prix à la baisse. Considérant les cinq pays, les véhicules d'occasion sont au tarif moyen de 21 088 euros, soit 1,1 % moins cher que le mois précédent.

Cet affaissement est en grande partie lié au comportement des particuliers. Le mix produit joue certainement un rôle, mais factuellement, les prix ont baissé de 1,5 %, à 14 541 euros. Dans le même temps, les véhicules d'occasion des distributeurs ont été positionnés à hauteur de 27 635 euros de moyenne (-0,9 %).

En France, en Allemagne et en Italie, les trois principaux marchés de l'Europe continentale, les prix des véhicules d'occasion ont baissé de 0,9 à 2,5 %. Dans nos contrées, les revendeurs ont été bien plus offensifs que la moyenne. Les professionnels sont désormais à 24 099 euros (-1,4 %) et les particuliers à 13 055 euros (-1,8 %).

Des records d'hybrides et d'électriques

Les cinq pays totalisent tout juste plus de 1,7 million d'annonces de voitures d'occasion à moteur essence. Un volume égal à celui d'avril. Les véhicules fonctionnant au gazole ont pour leur part cédé encore 1,2 %, à moins de 1,55 million d'offres.

Au rayon des alternatives, des records sont établis. Ce constat vaut pour les voitures hybrides qui dépassent 361 600 annonces (+3,7 %). Il vaut également pour les voitures électriques, dont plus de 185 500 exemplaires (+3,9 %) se retrouvent exposés chez les infomédiaires.