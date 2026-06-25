Remarketing VO : Rent a Car migre vers SpiderVO

C'était un secret de polichinelle. Rent a Car a passé son système de remarketing des véhicules en flotte sous un nouvel environnement. L'enseigne de location courte durée a officialisé sa migration informatique vers SpiderVO, dans un témoignage client partagé en ligne par l'éditeur. Un contrat rendu effectif depuis avril 2026 destiné à permettre l'optimisation des flux sur le marché des véhicules d'occasion.

Une décision qui a mis fin à l'utilisation de la plateforme OpenFlex de Bee2Link. La raison du changement serait à chercher du côté des fonctionnalités, jugées davantage taillées pour le commerce de voitures d'occasion en BtoC et moins en BtoB comme le voulait Rent a Car. Ce qu'explique avec ses mots Benoît Métais, chef des ventes VO du loueur, dans sa prise de parole : "OpenFlex me semblait davantage adapté à une activité de distribution automobile classique".

Un lot de connexions

Pour convaincre, l'éditeur de DMS récemment retenu a fait valoir ses incursions chez Cofia (Emil Frey France) ou encore Cano Automobiles, des références du secteur du remarketing. Et Benoît Métais de confirmer : "Après étude de la solution, il est apparu que SpiderVO répondait davantage à nos besoins opérationnels et administratifs".

Au déploiement, Rent a Car a réclamé des connexions. Il y a eu celle avec Trustoo pour les expertises, ainsi qu'une passerelle avec les outils liés aux démarches administratives et à l'ANTS pour automatiser et sécuriser une partie non négligeable des processus. Le responsable VO de l'entreprise de location souligne au passage le gain de productivité et de suivi administratif.

La suite s'écrit déjà. Comme le confie Benoît Métais, la solution informatique a été retenue pour DPL Rent a Car Aubagne, entité récemment intégrée au groupe français.