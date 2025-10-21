Remarketing : Autobiz et Stellantis prêts à déployer Carchek.AI à grande échelle

À la veille de l'ouverture de l'événement organisé à Luxembourg par Fleet Europe, Autobiz et Stellantis annoncent le pilotage de Carchek.AI. Cette évolution intelligente de l'outil d'inspection automatisée a vocation à dépasser les murs des concessions pour faciliter les restitutions en fin de location.

Avec Carcheck.AI, Autobiz permet aux conducteurs de réaliser leur inspection de restitution. ©AdobeStock-Eva March

Autobiz va débarquer à Luxembourg avec une nouveauté dans ses bagages. La société d'analyse de marché automobile présentera, au salon organisé par nos confrères de Fleet Europe (22-24 octobre é025), Carcheck.AI, une version évoluée de l'outil déjà connu. L'intelligence artificielle venant donner ici une dimension supplémentaire.

En effet, avec la collaboration de Stellantis, sa maison mère, Autobiz a démarré la phase de pilotage de cette version de Carcheck qui sort des murs des points de vente. L'intérêt de la déclinaison "AI" étant de permettre l'accès à la technologie à d'autres catégories de personnes qui n'ont pas forcément de compétence en automobile.

Moins de six minutes pour gagner jusqu'à trois semaines

Carcheck.AI intervient précisément au moment de la restitution d'un véhicule en fin de contrat de location. Alors, les conducteurs eux-mêmes ou du personnel mandaté par Stellantis auront la possibilité de procéder à l'inspection conforme du véhicule. La solution guide, pas-à-pas, dans la prise de photos et analyse ensuite automatiquement les dommages détectés.

Un procédé requérant moins de six minutes et qui permet une pré-estimation des coûts et délais de réparation dans 70 % des cas en moins de quelques minutes (sinon 12 heures). Autobiz assure que, durant les périodes intensives de restitutions de véhicules par les loueurs, Carcheck.AI peut aider à gagner autour de trois semaines sur les délais de traitement des dossiers et le parcours de remarketing des voitures d'occasion.

Stellantis, mais pas exclusivement

Cela se vérifiera dans la durée chez Stellantis, dont les sites logistiques de Hordain, dans le Nord de la France, et de Madrid en Espagne ont été dotés de l'innovation. Des premières expérimentations qui déboucheront sur un déploiement à plus grande échelle, d'après James Weston, le directeur de la division VO dans le groupe. "La solution d’Autobiz est prometteuse et les retours du terrain permettent d’envisager un déploiement d’ici à la fin de l’année sur nos sites stratégiques", a-t-il commenté par voie de communiqué.

Autobiz travaillera aussi le référencement chez divers clients, dont des loueurs, des constructeurs et des gestionnaires de flotte à la veille de l'ouverture de l'événement organisé à Luxembourg par Fleet Europe. Carcheck.AI, l'évolution intelligente de l'outil d'inspection automatisée, a vocation à dépasser les murs des concessions pour faciliter les restitutions en fin de location. La compatibilité avec d'autres outils du marché, comme les portiques d'inspection automatisée, devrait faciliter son expansion.

Pour mémoire, le démarrage de la version originelle de Carchek a eu lieu en 2020. Depuis lors, l'outil d'Autobiz digitalise la reprise dans quelque 1 200 concessions réparties en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Elle était réservée aux collaborateurs des points de vente.