Stellantis et Mistral AI renforcent leur partenariat

Le constructeur automobile et l'entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle passent à la vitesse supérieure. Après 18 mois de projets pilotes, leur collaboration entre désormais dans une phase stratégique visant à intégrer l’IA dans toutes les opérations de Stellantis.

La collaboration entre Stellantis et Mistral AI passe d'un projet pilote à un déploiement généralisé à l’échelle de l’entreprise. ©AdobeStock-tadamichi

Stellantis et Mistral AI concrétisent leur partenariat. En effet, le constructeur et le spécialiste français de l’intelligence artificielle (IA) ont annoncé lors de l’Italian Tech Week l’entrée dans une nouvelle phase de leur collaboration. Celle-ci passe d’un projet pilote à un déploiement généralisé à l’échelle de l’entreprise.

L’objectif est clair : intégrer l’IA dans l’ensemble des opérations de Stellantis. "Les deux entreprises approfondissent ainsi une collaboration ayant déjà permis d’obtenir des résultats concrets en matière d’innovation automobile", précise le constructeur dans un communiqué.

Depuis 18 mois, les équipes des deux partenaires développent des solutions d’IA en intégrant les modèles de Mistral AI dans différents domaines : assistant embarqué, workflow d’ingénierie ou encore business alimentés par l’IA. Ce renforcement de la collaboration vise à "former une alliance stratégique plaçant l’IA au cœur des opérations de Stellantis", souligne le groupe.

"Notre collaboration avec Mistral AI nous aide à progresser plus vite et plus intelligemment. Ce qui rend ce partenariat unique, c’est la capacité de Mistral AI à agir en véritable partenaire de Stellantis pour générer des résultats concrets", se réjouit Ned Curic, directeur de l’ingénierie et de la technologie du constructeur.

Mieux intégrer l’IA chez Stellantis

Pour structurer cette démarche, Stellantis et Mistral AI ont mis en place deux équipes réunies autour de deux plateformes. La première, baptisée Innovation Lab, vise à codévelopper des solutions d’IA personnalisées capables de traiter des "cas complexes" et d’intégrer l’IA dans les processus métiers de Stellantis, notamment dans les ventes et l’après-vente.

La seconde, appelée Transformation Academy, a pour mission de généraliser l’usage de l’IA. Elle doit permettre de passer rapidement des prototypes à la production, tout en lançant de "nouveaux cas d’usage générant un impact business mesurable".

"Nos solutions d’IA hautement personnalisables et nos équipes d’ingénierie appliquée joueront un rôle clé pour fournir des solutions concrètes, améliorant l’expérience client et les opérations de Stellantis. Ensemble, nous fixons un nouveau standard pour l’application de l’IA dans les industries les plus complexes", assure Arthur Mensch, directeur général et cofondateur de Mistral AI.

La collaboration vise ainsi à renforcer les équipes commerciales grâce à des analyses basées sur l’IA, à personnaliser les interactions clients et à exploiter le retour d’expérience ainsi que la data intelligence afin d’accélérer le développement de l’innovation.