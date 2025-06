Quelles sont les électriques et hybrides d'occasion les plus attractives du moment ?

Publié le 20 juin 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Tiré de son étude mensuelle sur la rotation des stocks, Indicata dévoile le classement des voitures électriques et hybrides les plus vendues actuellement. Découvrez les modèles les plus prisés des consommateurs français.

Le Renault Symbioz figure parmi les voitures hybrides les plus recherchées, selon le MDS d'Indicata. ©Renault-Antoine Thomas/Cetadi Prod

En se fondant sur son analyse du marché des voitures d'occasion âgées de moins de quatre ans, Indicata constate des rythmes de rotation variables selon les modèles de véhicules. Une étude qui permet d'établir un classement de l'attractivité, exprimée avec l'indicateur MDS (market day supply). À ce jeu, dans la catégorie des voitures électriques, deux produits de Tesla dominent. Une Model 3 attend en moyenne 50,1 jours pour trouver un acheteur. Il faut 52,6 jours à un Model Y pour y parvenir. Derrière, le top 5 se complète de la Smart Fortwo (58,9 jours), de la Mini (65,9 jours) et de la MG4 (68,5 jours). Le Toyota RAV4 tourne plus vite que les autres Au rayon des hybrides rechargeables, le groupe Volkswagen place quatre modèles dans le top 5. Il y a la Skoda Octavia dont les exemplaires repartent en moyenne après 48,2 jours, l'Audi Q3 (55,8 jours), la Seat Leon (58 jours) et la VW Golf (58,6 jours). Mais toutes s'inclinent face à l'indétrônable Toyota Rav 4 qui affiche un MDS de 41,7 jours. Des volumes d'annonces et des prix en baisse pour les véhicules d'occasion en Europe Toyota partage les premières places avec Renault dans la catégorie des voitures hybrides non rechargeables. Le RAV4 s'impose encore avec un MDS de 35,5 jours selon Indicata. Parmi les autres modèles d'occasion très prisés, la société liste dans l'ordre : le Renault Symbioz (38,7 jours), la Toyota Yaris Cross (40,7 jours) et sa version "classique" (45,8 jours). Le Renault Rafale prend la cinquième place, avec une moyenne de 46,2 jours.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet