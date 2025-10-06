Prix des VO : La Centrale et Leboncoin accordés sur la tendance

Pour La Centrale et Leboncoin, les prix des voitures d'occasion évoluent à contre-courant de la tendance inflationniste en France. Cela résulte d'une abondance de l'offre chez les professionnels, dont le mix se transforme, notamment en faveur des modèles électriques.

Depuis l'an passé, les prix moyens des voitures d'occasion ont très nettement diminué. ©AdobeStock

Les voitures d'occasion se monnaient bien moins cher que l'an passé. Sur ce point, les plateformes La Centrale et Leboncoin tombent d'accord. Les deux acteurs de la diffusion de petites annonces ont récemment édité leur baromètre respectif et, de leurs études, il en ressort une baisse annuelle significative sur pratiquement tous les segments de marché.

Comme un pied-de-nez au mouvement inflationniste constaté en France, la baisse a été de 3,7 % sur les voitures d'occasion en général, à 20 200 euros en moyenne, d'après l'étude des tarifs BtoC réalisée par La Centrale. Une tendance découlant notamment des ajustements de 4,8 % sur les voitures de 2-4 ans (à 19 990 euros), de 6,9 % sur les exemplaires de 4-5 ans (17 490 euros) et de 12,4 % sur les voitures de plus de 15 ans (6 990 euros).

La très forte affluence sur le marché de voitures issues de contrats de leasing provoque un accroissement de l’offre disponible, ce qui exerce une pression sur les prix, interprète-t-on chez La Centrale. "À l’inverse, les véhicules de 8 à 15 ans progressent à 11 585 euros, soit +595 euros sur un an (+5,4 %). Une hausse qui traduit l’appétit croissant des acheteurs pour des modèles abordables, adaptés à des budgets contraints", peut-on lire par ailleurs dans la note de synthèse diffusée au terme du troisième trimestre.

L'électrique à un point d'équilibre

Une déflation des prix qui n'épargne aucune énergie. Entre les troisièmes trimestres 2024 et 2025, La Centrale a constaté des corrections allant de -1,7 % sur les voitures d'occasion essence (17 690 euros) à -9,1 % sur les voitures électriques (19 990 euros). Sans obtenir exactement les mêmes valeurs, Leboncoin dépeint une situation similaire quant à l'évolution des prix.

L’électrique semble alors trouver enfin son point d’équilibre. Ce qui rend la chose plus lisible pour les consommateurs qui ont, d'un point de vue financier, plus facilement accès à cette technologie. Là encore, l'augmentation de l'offre, de l'ordre de 25 % à en croire les statistiques de la plateforme Leboncoin, contribue à accentuer la compétition.

"Cette baisse est également à associer au changement de mix. L'arrivée des Renault R5 et des Peugeot e-208, tout comme la présence croissante des marques chinoises, telles que MG, sur le marché de l'occasion a permis de nettement réduire les prix moyens affichés", confiait récemment au Journal de l'Automobile Olivier Flavier, le VP Mobilité chez Leboncoin.

Quel scénario va se jouer ?

La suite demeure encore floue pour les infomédiaires. "Après plusieurs trimestres de baisse sur l’ensemble du marché de l’occasion, les prix se stabilisent enfin, retient Guillaume Henri-Blanchet, le DGA de La Centrale. Ce signal est de nature à rassurer les acheteurs qui n’auront plus le sentiment d’acheter au mauvais moment et qui voient l’électrique devenir une option aussi accessible que les autres motorisations".

Un commentaire qu'il formule à la lumière de la comparaison entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année. La Centrale note, en effet, très peu d'écart de prix entre ces périodes. Il n'y a guère que la tranche des 2-4 ans (-2,4 %, à 19 990 euros), sinon les voitures essence (-1,1 %, à 17 690 euros) qui ont réellement vu leurs tarifs bouger.

Chez Leboncoin, le pari est à la continuité. Celle d'une baisse qui se poursuivra au cours des mois à venir. Elle devrait avant tout profiter aux segments des voitures électriques et hybrides. "Avec l’augmentation continue de l’offre, nous anticipons une démocratisation des motorisations alternatives, ce qui devrait accélérer la transition vers des modèles plus durables", parie Olivier Flavier.